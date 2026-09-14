ARSAN’da Farsan İnşaat tarafından 3,95-4,00 TL fiyat aralığından 1 milyon 83 bin 905 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 42,99’a yükseldi. Şirket ayrıca geri alım programı kapsamında 1 milyon 366 bin 246 adet kendi payını 3,96-4,00 TL aralığından geri aldı.

AHGAZ 11 bin 567 adet, BALAT 2 bin adet, DAGI 210 bin adet, ENERY 508 bin 846 adet ve EKIM 1 milyon 50 bin adet pay için geri alım gerçekleştirdi. MAGEN de geri alım programı kapsamında 750 bin adet payı 36,12-37,02 TL fiyat aralığından portföyüne kattı. NTHOL ise 100 bin adet payı 41,02-41,16 TL aralığından geri aldı.

Öte yandan bazı şirketlerde ortak ve yöneticilerin alımları dikkat çekti. MAGEN Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel, 36,40-37,64 TL fiyat aralığından 6 milyon 9 bin 700 adet pay alarak şirketteki payını yüzde 1,22’ye çıkardı. TKFEN’de Cevahir Taahhüt 300 bin adet pay alırken, sermayedeki payı yüzde 36,95’e yükseldi.

TGSAS’ta da dikkat çeken alımlar gerçekleşti. Serkan Leke 247 TL fiyattan 265 bin 406 adet pay alarak şirketteki payını yüzde 5,45’e yükseltirken, Re-Pie Portföy aynı fiyattan 149 bin 8 adet pay aldı ve payını yüzde 1 seviyesine çıkardı.

Bank of America Corporation’ın HATEK ve MANAS paylarındaki işlemleri ise satış ağırlıklı gerçekleşti. HATEK’te 129 bin 531 adet alış ve 183 bin 653 adet satış yapan kurumun şirketteki payı yüzde 4,94’e geriledi. MANAS’ta ise 12 milyon 676 bin 840 adet alışa karşılık 17 milyon 230 bin 531 adet satış gerçekleştirildi ve pay oranı yüzde 4,23’e düştü.

KARTN’da Aydın Veli Serin tarafından 2 milyon 990 bin adet payın kurumsal yatırımcılara satıldığı bildirildi.