İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “tarladan markete fiyat yolculuğu” soruşturmasında operasyonun kapsamı genişledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fiyatları etkiledikleri ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Gürlek'in açıklamasına göre operasyon kapsamında 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.

1029 çiftçinin beyanı alındı

Soruşturmanın dikkat çeken ayağını ise üreticilerden alınan ifadeler oluşturdu. Yaklaşık 1029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı araştırıldı.

Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığından Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığından Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından da kapsamlı bir rapor hazırlandı.

“Arzı düşük, maliyeti yüksek gösterdiler” iddiası

Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri yönünde tespitlere ulaşıldığı bildirildi.

Soruşturmada ayrıca sahte müstahsil makbuzları düzenlenerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturulduğu ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatların yukarı yönlü manipüle edildiği iddia edildi.

Dört ayrı suçtan soruşturma

Soruşturmanın “fiyatları etkileme”, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Bakan Gürlek, soruşturmayla üreticinin emeğinin ve vatandaşın bütçesinin korunmasının hedeflendiğini belirterek, tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

41 yöneticinin isimleri ise operasyonun ilk aşamasında resmi olarak açıklanmadı.

Gıdada fahiş fiyat operasyonunun ardından Bayrampaşa'daki firmada sessizlik hakim

İstanbul merkezli 22 ilde gıdada fahiş fiyat uygulayarak kamuyu zarara uğratan firmalara yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon yapılan Bayrampaşa'daki Sebze ve Meyve Hali'ndeki firmada sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları değerlendirilen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı. İstanbul merkezli 22 ilde yapılan operasyonlarda isi 33 şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa'daki Sebze ve Meyve Hali'nde operasyon yapılan bir firmada sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Hakkında gözaltı kararı verilen şirket sahipleri ise şöyle:

Ahmet Demir Gıda Nakliye Hayvancılık Et ve Süt Ürünleri Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Ahmet Demir

Akkuş Tarımsal İnşaat Otomotiv Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Kamil Akkuş

Aydaş Organik Tarım İthalat ve İhracat Limited Şirketi - Orhan Aydaş

Beta Tropikal Meyve Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi - Rafet Sabuncu

Bigadiç Derin Tarım Ürünleri Yaş Sebze Meyve Hayvancılık Gıda Turizm Sanayi İthalat İhracat ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi - İsmail Derin

Eren Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Hakan Sefa Çakır

Erol Nakliyat Tarım İnşaat Ticaret Limited Şirketi - Murat Tandoğan

Es-Sa Tarım Ürünleri Döşeme Malzemeleri Gıda Nakliye Tekstil Oto Kiralama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Yusuf Çiçekdeş

Fatih Tarımsal Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Fatih Yağcı

Kerem Sebze Meyve ve Su Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi - İbrahim Karasu

Mehmet Uygun Zafer Yaş Sebze ve Meyve - Mehmet Uygun

Menas - Mersin Zirai Ürünler İşleme İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Ferhat Gürbüz

Murat Aslancı Umut Tarım - Murat Aslancı

Naturalqall Gıda Tarım İthalat İhracat Limited Şirketi - Ali Algümüş

Özşekerci Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Nihat Yıldız

Sabri Beyan Hacı Baba Ticaret - Sabri Beyan

Saha Komisyonculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Seyfi Arıkan

Topal Narenciye Plastik Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Petrol Turizm Taşımacılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi - Murat Topal

Topcuoğulları Sarraf Tarım Ürünleri ve Ambalaj Malzemeleri İmalat Sanayi ve Nakliye Ticaret Limited Şirketi - Adem Fazıl Tunç

Topraktan Group Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi - Görkem Gökçek

Tümen Tarım Paketleme Antrepo Hizmetleri ve Gıda Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Medeni Tümen

Ülkü Tarım Ürünleri Nakliyat Turizm İnşaat Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Hayrullah Ülkü

Yns Öz Tarım Ürünleri Ticaret Nakliyat İnşaat Limited Şirketi - Yunus Öz

Zafer Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Zafer Er

Acar Agro Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi - Hüseyin Acar

Akın Tarım ve Su Ürünleri Taşımacılık Gıda Lokanta Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi - İbrahim Mutlu

Altunpul Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi - Murat Altunpul

Casim Aslancı - Casim Aslancı

Göl Meyve Sebze Kömür Gıda İnşaat Turizm Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Ali Özçelik

Gündüz Mey-Pak Gıda İnşaat Taşımacılık Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Ticaret Limited Şirketi - Ceyhan Güngüz

Ilgın Ceypa Tarım Hayvancılık Nakliye Akaryakıt İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Emirhan Pala

Kütmey Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Sevil Kütük, Taylan Kütük

Özel Gıda Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği Pazarlama İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Ali Özel

Sabuncular Soğuk Hava Deposu Kömürcülük Gıda Tarım Ürünleri Nakliyat İnşaat Taahhüt Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Mustafa Sabuncu

Sefa Nur Kardeşler Gıda Nakliye İnşaat Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi - Ayşe Nur Ağaç

Sera Sebze Meyve Komisyonculuğu ve Ticaret Limited Şirketi - Tuncer Özolu

Sevdal Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - İsmail Sevdali

Sivas Birlik Tarım Ürünleri Limited Şirketi - Yavuz Doruk

Yaha Gıda Maddeleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Bahri Çelebi

Murat Değirmen Tarım Ürünleri - Murat Değirmen

Murat Ulukaya Eloğlu Sebze Meyve Ticareti - Murat Ulukaya