Bodrum Yarı Maratonu'nda 9. yıl heyecanı için geri sayım devam ediyor. 2, 3 ve 4 Ekim tarihlerindeki organizasyona 20 gün kala hazırlıklar sürerken, Bodrum da yaz sezonunun yoğunluğunun geride kaldığı 'Sarı Yaz' günlerinde koşucuları ağırlamaya hazırlanıyor.

Bodrum Yarı Maratonu'nda sporcular, Bodrum'un denizi, tarihi ve kent yaşamı eşliğinde 21K, 10K ve 5K parkurlarında koşacak. Etkinlik; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve BODER'in destekleriyle gerçekleştirilecek.

Üç farklı parkurda Bodrum deneyimi

Bodrum Yarı Maratonu'nda sporcular 21K, 10K ve 5K olmak üzere üç farklı mesafede koşacak. Parkurların ortak noktası ise Bodrum'un kent dokusu olacak. Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayacak rotalarda koşucular; Myndos Kapısı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, Kumbahçe ve marina hattı gibi kentin simge noktalarından geçecek. 21K parkuru Bitez ve Konacık yönüne uzanırken, 10K ve 5K rotaları daha kısa mesafelerde Bodrum merkezini keşfetme imkanı sunacak. Beyaz evler, begonviller, sahil hattı ve tarihi yapılar eşliğinde ilerleyecek yarışlarda sporcular, Bodrum'un farklı yüzlerini koşarak deneyimleyecek.

Yarışlar 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. 21K saat 07.30'da, 10K ve 5K ise 07.45'te Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayacak.

Bodrum Yarı Maratonu'nda 21K, 10K ve 5K parkurlarında yarışmak isteyen sporcular için kayıt süreci devam ediyor. 2-3-4 Ekim 2026 tarihlerindeki organizasyonda yer almak isteyenler için kayıtlar 20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de tamamlanacak.