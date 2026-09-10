Finans sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Metin Güler; kariyeri boyunca mali işler, operasyon, muhasebe, kredi ve risk yönetimi ile idari işler alanlarında üst düzey yöneticilik görevleri üstlendi. Aracı kurumların mali ve operasyonel yapılarının geliştirilmesi, süreç otomasyonu, dijital dönüşüm ve kurumsal entegrasyon alanlarında önemli çalışmalara liderlik ederek, kurumların daha etkin, verimli ve sürdürülebilir yapılara kavuşmasına önemli katkılar sağladı.

Kariyerine 1995 yılında Şahin Menkul Değerler'de başlayan Metin Güler, Yaşar Yatırım'ın ardından 1998 yılında OYAK bünyesine katıldı. 2017 yılına kadar OYAK BANK ve OYAK YATIRIM'da mali işler, operasyon ve muhasebe alanlarında çeşitli yönetsel görevler üstlendi.

Güler, bu dönemde OYAK YATIRIM'ın operasyonel altyapısının geliştirilmesi, kurumsal entegrasyon süreçlerinin yürütülmesi ve iş süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalarda aktif rol aldı.

OYAK YATIRIM'daki görevlerinin ardından QNB Finansinvest ve Ata Yatırım'da kariyerine devam eden Güler, burada mali işler ve operasyon başta olmak üzere kredi ve risk ile idari işler alanlarında yönetsel sorumluluklar üstlendi. Aynı zamanda farklı finans kuruluşlarıyla gerçekleştirilen emir iletimine aracılık modellerinin mali ve operasyonel süreçlerinde görev aldı.

9 yıl sonra yeniden OYAK YATIRIM'da

Dokuz yıl aradan sonra OYAK YATIRIM'a dönen Metin Güler, yeni görevinde mali işler ve operasyon alanlarına liderlik edecek. Güler'in sermaye piyasalarındaki uzun yıllara dayanan deneyimi ile süreç otomasyonu, dijital dönüşüm ve yeni teknolojilerin iş süreçlerine entegrasyonu konularındaki birikiminin, OYAK YATIRIM'ın gelişim ve dönüşüm hedeflerine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.