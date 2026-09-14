Dosyaya giren bilirkişi raporlarında müstehcen içerikli görüntü ve yazışmaların yanı sıra uyuşturucu, para karşılığı cinsel ilişki ve jigololuk iddialarına ilişkin şüpheli beyanlarının yer aldığı öğrenildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Ailem Güvende” operasyonunda soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM ve Siber Şube ekiplerinin teknik ve fiziki takipleri, ihbarlar ve tanık ifadeleri doğrultusunda yürüttüğü soruşturma kapsamında 12 ilde çok sayıda adres ve işletmede arama gerçekleştirildi.

Soruşturmanın; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhuş, müstehcenlik ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma veya satın alma suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi. İstanbul'da 38 adresin yanı sıra 10 işletme ve 6 dernekte olmak üzere toplam 54 noktada arama, yakalama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Dijital materyaller mercek altında

Operasyon kapsamında ele geçirilen cep telefonları, kamera kayıt cihazları ve diğer dijital materyaller bilirkişi incelemesine alındı. Yapılan incelemelerde bazı adreslerdeki faaliyetlere ilişkin müstehcen içerikli görüntü ve yazışmalar tespit edildiği öğrenildi.

Dosyaya giren görüntü ve yazışmaların, soruşturma kapsamında elde edilen diğer delillerle birlikte değerlendirildiği belirtildi. Görüntülerde yer alan kişilerin kimliklerinin ve kayıtların hangi şartlarda oluşturulduğunun belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Şüpheli ifadesinde dikkat çeken iddialar

Soruşturma dosyasına yansıyan bir şüpheli ifadesinde ise cep telefonunda bulunan fotoğraf ve yazışmalarla ilgili çeşitli iddialara yer verildi. Şüphelinin bazı kişilerin uyuşturucu madde temin ettiği veya kullandığı yönünde beyanda bulunduğu, bazı kişiler hakkında ise para karşılığı cinsel ilişki ve jigololuk iddialarını dile getirdiği öğrenildi.

Şüpheli, farklı tarihlere ait bazı fotoğrafların uyuşturucu madde kullanılan veya temin edilen ortamlarda çekildiğini öne sürerken, bazı kişilerin de para karşılığında cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti.

Dosyadaki ifadelerde Telegram başta olmak üzere çeşitli dijital platformlardaki yazışmalara da atıfta bulunuldu. Şüphelinin bazı kişiler hakkında para karşılığı cinsel ilişki, jigololuk ve müstehcen içerik paylaşımı iddialarını gündeme getirdiği belirtildi.

Operasyonda uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda 25 gram toz ve hap halinde uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 gram kokain, 9 gram esrar, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 10 sentetik hap, 7 enjektör ve iğnesi, yaklaşık 2 bin şişe kaçak alkol, ruhsatsız tabanca, 5 kamera kayıt cihazı ve 26 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 26 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bir işletmenin de ruhsat faaliyetlerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mühürlendiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında dijital materyallerin incelenmesine ve şüphelilerin bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan İzmir'de de aynı operasyon kapsamında yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sının tutuklandığı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği ve bu karara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildiği bildirildi.

Dosyada yer alan iddiaların soruşturma kapsamında değerlendirildiği, şüpheliler hakkındaki suçlamaların kesinleşmiş yargı kararı niteliği taşımadığı belirtildi.