Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinin bazı bölümleri de incelemeye alındı. Soruşturma dosyasına giren ihbar ve tespitler doğrultusunda, dizide yer alan karakterler, senaryo, diyaloglar ve bazı sahnelerdeki detayların örgütsel mesaj veya propaganda içerip içermediği araştırılacak.

İncelemenin merkezinde, dizideki “Kazım Kaşifoğlu” karakteri ile gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu arasında kurulan benzerlikler bulunuyor. Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesinden kısa süre önce yayımlanan bölümde Kaşifoğlu karakterinin hücrede tutulması ve ölümle tehdit edilmesi soruşturma kapsamında dikkat çekmişti. Söz konusu 136. bölüm 10 Kasım 2011’de yayımlanmış, Kozinoğlu ise iki gün sonra yaşamını yitirmişti.

Dizideki Kaşifoğlu karakterinin sonraki bölümlerde öldürülmesi de soruşturma kapsamında incelenen başlıklardan biri oldu. 8 Aralık 2011’de yayımlanan 139. bölümde karakterin damarına hava enjekte edilerek öldürüldüğü sahne yer aldı.

Senaristler ifade verdi

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, 14 Eylül’de Silivri Adliyesi’nde “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi. Senaristlerin ifade işlemlerinin yaklaşık 2,5 saat sürdüğü bildirildi.

İfade tutanaklarına ilişkin basına yansıyan bilgilere göre senaristler, Kaşifoğlu karakterinin istihbarat içindeki çatışmaları anlatmak amacıyla oluşturulduğunu ve karakterin gerçek hayattaki kişilerle doğrudan bağlantısı bulunmadığını belirtti. Kozinoğlu’nun ölümüyle dizideki gelişmeler arasındaki zamanlamanın ise tesadüf olduğu yönünde açıklama yaptıkları aktarıldı.

Dizinin bölümleri tek tek incelenecek

Soruşturmanın yeni aşamasında alanında uzman kişilerden oluşturulan bilirkişi heyeti, dizinin bölümlerini ayrıntılı biçimde inceleyecek.

İncelemede senaryo ve diyalogların yanı sıra karakterlerin konumlandırılması, kullanılan ifadeler, sahnelerdeki sembol ve göndermeler ile bazı araç plakalarındaki harf ve rakam kombinasyonlarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

Dosyaya yansıyan iddialar arasında, bazı sahnelerde “FG” harf grubunun kullanılması da bulunuyor. Bu detayın FETÖ yapılanmasına gönderme içerip içermediği de bilirkişi incelemesinin başlıkları arasında değerlendirilecek.

Hazırlanacak raporla birlikte dizinin ilgili bölümlerinde örgütsel nitelikte talimat veya mesaj bulunup bulunmadığı, yapımın FETÖ ile herhangi bir bağlantısının olup olmadığı ve ileri sürülen iddiaların içerik bakımından karşılığının bulunup bulunmadığı ortaya konulmaya çalışılacak.

Öte yandan, bilirkişi incelemesi ve soruşturma sonucunda henüz kesinleşmiş bir adli değerlendirme bulunmuyor. İnceleme, savcılığın Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmasında dizideki içeriklerin olası bağlantısını aydınlatmaya yönelik yürütülüyor.

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası 26 Ağustos 2026’da yeniden açılmıştı. Daha önce 2012 yılında yürütülen soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı.