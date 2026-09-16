Marmaris Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 18-20 Eylül tarihleri arasında Qi Gong, voleybol turnuvası ve bisiklet sürüşü etkinlikleri düzenliyor. Marmaris'te hareket dolu üç gün yaşanacak.

Marmaris'te Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 18-20 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Üç gün sürecek programda Qi Gong egzersizi, voleybol turnuvası ve bisiklet sürüşü etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlik programı 18 Eylül Cuma günü saat 08.30'da 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yapılacak Qi Gong ile Beden, Nefes ve Hareket Egzersizi ile başlayacak. Programın ikinci gününde voleybol turnuvası gerçekleştirilecek. 19 ve 20 Eylül tarihlerinde Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek turnuva, 10.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son etkinliği ise 20 Eylül Pazar günü düzenlenecek bisiklet sürüşü olacak. Marmaris Bisiklet Derneği'nin desteğiyle gerçekleşen etkinlik saat 09.00'da Atatürk Heykeli önünden başlayacak. Bisikletliler Adaköy Mahallesi güzergahından Macera Parkı'na ulaşacak. Sporun ve hareketli yaşamın insan sağlığı ve yaşam kalitesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, düzenlenecek etkinliklere tüm Marmaris halkını davet etti. Ünlü, vatandaşları spor yapmaya ve hareketli yaşamın bir parçası olmaya çağırdı.