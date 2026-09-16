Afyonkarahisar'a gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Valilik ve belediye ziyaretlerinin ardından kent esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Güler'e, Vali Dr. Naci Aktaş ile Belediye Başkanı Burcu Köksal eşlik etti.

Esnafın talep ve taleplerini dinleyen Bakan Güler, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bölge esnafı ve kent sakinleri ile hatıra fotoğrafı çektiren Güler, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Program, kentteki temasların ardından sona erdi.