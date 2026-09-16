Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla mahallelerde yollar daha güvenli, konforlu ve modern hale getiriliyor.

Çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde 1305, 1337, 1338, 1339, 1340 ve 1344 numaralı sokaklar ile Fuzuli Caddesi ve Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde Bitümlü Sıcak Asfalt çalışmaları tamamlanarak yollar vatandaşların hizmetine açıldı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve pazarın kurulduğu 1301 Nolu Sokak'ta ise kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor.

İlçenin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Girne Mahallesi ile Turgut Özal Mahallesi bağlantı yolu Ahmet Aydın Caddesi'nde Bitümlü Sıcak Asfalt çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

Turgut Özal Mahallesi'nde 7028, 7029, 7032, 7033, 7034 ve 7035 numaralı sokaklarda gerçekleştirilen kilitli parke taşı çalışmaları tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Menderes Mahallesi'nde kanal boyunda bulunan 9045 Nolu Sokak da kilitli parke taşıyla yenilenerek halkın hizmetine açıldı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçenin her mahallesinde yol çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, Kahta'nın ulaşım kalitesini yükseltmek için ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.

Başkan Hallaç, 'Kilitli parke yol çalışmalarımız, kaldırım yapım çalışmalarımız, Bitümlü Sıcak Asfalt çalışmalarımız ve sathi asfalt kaplama çalışmalarımız ilçemizin dört bir yanında, tüm mahallelerimizde devam ediyor. Allah'ın izniyle ilçemizde bozuk yol bırakmayacağız' dedi.

Başkan Hallaç'ın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kahta Belediyesi ekipleri, ihtiyaç duyulan bölgelerde yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ederek Kahta'nın cadde ve sokaklarını daha modern, güvenli ve konforlu hale getirmeyi sürdürüyor.