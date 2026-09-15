Dosyada Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilirken, şirket yönetiminde de Tera Grubu lehine önemli değişiklikler yaşandı.

Pusula Finans Holding ve bünyesindeki şirketlere ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, adli makamlara ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Yarız'ın tutuklanmasına karar verdi.

Yarız'ın tutuklanması, Pusula Grubu şirketlerinin Tera Grubu'na devrine ilişkin sürecin devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

YARIZ KENDİ İRADESİYLE SAVCILIĞA GİTTİ

Muhammed Yarız hakkında geçtiğimiz günlerde yurt dışına çıktığı ve Yunanistan'a gittiği yönünde iddialar gündeme gelmişti. İddiaların ardından Yarız, 13 Eylül'de yaptığı açıklamada herhangi bir yere kaçmadığını belirterek ifade vermek üzere kendi iradesiyle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldiğini duyurdu.

Yarız'ın adli makamlar nezdindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği ve mahkeme kararıyla tutuklandığı bildirildi.

Burada önemle belirtmek gerekir ki, Yarız hakkında daha önce gündeme gelen “Yunanistan'a kaçtı” iddiası, soruşturma kapsamında kesinleşmiş bir yargı kararı olarak değil, kamuoyuna yansıyan bir iddia olarak değerlendirilmelidir.

SERDAR TURHAN HAKKINDA YURT DIŞI YASAĞI

Dosyada dikkat çeken bir diğer isim ise Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan oldu. Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği kamuoyuna yansıdı.

Gelişmelerin ardından Turhan ile Ahmet Özcan, hem Katılımevim hem de Pusula Finans Holding'deki yönetim kurulu görevlerinden ayrıldı.

Katılımevim ve Pusula Finans Holding'de boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Tera Grubu'ndan Emre Tezmen ve Erkan Kilimci getirildi. Emre Tezmen ayrıca her iki şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

PUSULA–TERA DEVRİNDE SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Yaşanan adli gelişmeler, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerinin Tera Grubu'na devrine ilişkin sürecin de gündeminde.

Tera Grubu tarafından yapılan açıklamada, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerinin devralınmasına ilişkin tarafların temel ticari ve finansal şartlar üzerinde mutabakata vardığı, ancak işlemin tamamlanması için ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların izin ve onay süreçlerinin devam ettiği belirtildi.

KAP'a yansıyan açıklamaya göre de devir işleminin tamamlanması, gerekli izin ve onayların alınmasına ve taraflarca belirlenen diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı bulunuyor.

Tera Grubu, kamuoyuna yansıyan adli gelişmelerin Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerinin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapıları ile planlanan devralma işlemine ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde değişiklik oluşturmadığını bildirdi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İÇİN DE SORUŞTURMA

Dosyanın bir başka boyutunda ise sosyal medya paylaşımları bulunuyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış ya da yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesabı sahipleri hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık, soruşturmanın ilk aşamasında 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini, 11 sosyal medya hesabının sahiplerinin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların ise sürdüğünü bildirdi.

SORUŞTURMANIN SEYRİ BEKLENİYOR

Muhammed Yarız'ın tutuklanmasıyla birlikte Pusula Finans Holding ve bağlı şirketler çevresindeki adli süreç yeni bir aşamaya taşındı. Soruşturmanın kapsamı, diğer şüpheliler yönünden verilecek adli kararlar ve şirketlerin Tera Grubu'na devrine ilişkin düzenleyici kurum süreçleri, dosyanın bundan sonraki seyrini belirleyecek.

Öte yandan bir kişinin tutuklanması, hakkındaki suçlamaların kesinleştiği anlamına gelmiyor. Soruşturma ve yargılama sürecinde verilecek kararlar kesinleşinceye kadar ilgililerin hukuki durumlarının “şüpheli” sıfatıyla değerlendirilmesi ve masumiyet karinesinin gözetilmesi gerekiyor.