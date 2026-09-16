İstanbul’da yaz havası kısa sürede yerini sonbaharın serin ve yağışlı yüzüne bıraktı. Geçtiğimiz günlerde 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar 20 derecelere kadar gerilerken, kentte sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul’daki yağışlı havanın ne kadar süreceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İSTANBUL’DA YAĞIŞLAR CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Adil Tek, İstanbul’da bugün etkili olan sağanağın yarın da özellikle Anadolu Yakası’nda devam edeceğini belirtti. Tek, cuma günü de yağış beklenirken hafta sonuyla birlikte yağışın etkisini kaybedeceğini söyledi.

Tek, “Cumartesi, pazar yağış artık etkisini kesiyor ve sıcaklıklar birkaç derece daha artacak” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerinde de İstanbul’da 17 ve 18 Eylül’de yağış ihtimalinin devam ettiği, 19-20 Eylül’de ise yağışlı havanın zayıfladığı görülüyor.

SICAKLIK 30 DERECEDEN 20 DERECELERE İNDİ

İstanbul’da son bir haftada sıcaklıkların yaklaşık 7-8 derece gerilediğine dikkat çeken Tek, kentte sonbaharın artık kendisini hissettirmeye başladığını söyledi.

Özellikle Marmara’nın doğusunda kuvvetli yağışların görüldüğünü belirten Tek, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında yağışların daha etkili olduğunu ifade etti.

Tek, gece sıcaklıklarının İstanbul genelinde 18 derece civarında seyredeceğini, kıyıdan uzak iç kesimlerde ise 15-16 derecelere kadar düşebileceğini aktardı.

20 EYLÜL’DEN SONRA YENİDEN SERİNLEYECEK

Hafta sonu yağışların etkisini kaybetmesiyle sıcaklıkların birkaç derece yükselmesi beklenirken, bu durum uzun sürmeyecek.

Adil Tek, 20 Eylül sonrasında havanın yeniden serinleyeceğini belirterek İstanbul’da sonbahar havasının önümüzdeki günlerde kendisini daha fazla hissettireceğine işaret etti.

ANKARA İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Öte yandan Ankara Valiliği de 17 Eylül Perşembe günü için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Valilik, sabah saatlerinden sonra Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Açıklamada; sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.