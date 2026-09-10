Türkiye, Latin Amerika'ya açılan yeni bir diplomatik kapı kazandı. Türkiye ile Meksika arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla kurulan Meksika Birleşik Devletleri Kütahya Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle resmen açıldı. Fahri Konsolosluk görevini, Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat üstlendi.

4 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen törene Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Díaz de León, Meksika İstanbul Başkonsolosu Fierro Garza, Şili Büyükelçisi Arcos Castro, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Alam Lora, Guatemala Büyükelçisi Recinos, Meksika Büyükelçiliği heyeti, Kütahya Milletvekilleri Ali Fazıl Kasap ve Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yalçın, Kütahya siyasi parti il başkanları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, basın mensupları ve davetliler katıldı. Törende Esin Güral Argat'a görevlendirme belgesi, Büyükelçi Francisco Javier Díaz de León tarafından takdim edildi.

"Bu sorumluluğu bir unvan olarak değil, söz olarak kabul ediyorum"

Törende yaptığı konuşmasında kendisine duyulan güven için teşekkür eden Esin Güral Argat, "Tecrübelerimle öğrendim ki, iki ekonomi arasındaki asıl engel asla mesafe değildir. Asıl engel, ortaya çıkıp sabırla, bizzat ve her iki tarafa da duyulan samimi bir sevgiyle o bağı kurmaya istekli birinin eksikliğidir. Meksika ile bu bölge arasında, o kişi olmaya niyetliyim. Bu sorumluluğu bir unvan olarak değil bir söz olarak kabul ediyorum ve ben verdiğim sözleri yarım bırakmam. Bu, iki ulusumuz arasında kurulacak nice köprülerin başlangıcı olsun" dedi.

Geçmişte yatırım çalışmaları için Meksika'nın pek çok bölgesini dolaşarak ülkeyi yakından tanıdığını aktaran Esin Güral Argat, "Meksika olağanüstü bir enerjiye, gururlu, sıcakkanlı ve cömert insanlara, büyük bir sanayi vizyonuna sahip bir ülke... Tıpkı Türkiye gibi, geleceği beklemeyi reddeden ve onun yerine geleceği bizzat inşa etmeyi seçen bir ulus. Dolayısıyla Meksika bugün bu konsolosluk göreviyle beni onurlandırırken, aslında bir yabancıya güvenmiyor. Aksine, her iki kıyıda da bulunmuş birinden, başkalarının da bu geçişi yapmasına yardımcı olmasını istiyor" diye konuştu.

"Çift yönlü köprüler kuracağız"

İki ülkenin özellikle üretim başlığında pek çok ortak paydaya sahip olduğunu vurgulayan Esin Güral Argat sözlerine şöyle sürdürdü: "Camın ve makinelerin, fırınların ve fabrika sahalarının, hammaddeyi alıp değere dönüştüren ve ardından bu değeri dünyanın dört bir yanına taşıyan iki halkın yakınlığı... Hayatımı dünyanın en zorlu pazarlarında rekabet ederek geçirdim ve şunu söyleyebilirim: Türkiye ve Meksika, okyanusun iki yakasında birbirine rakip iki ülke değildir. Bizler, aynı masayı paylaşması gereken iki üreticiyiz. Bu konsolosluk tam da bunu inşa edecek. Sadece Kütahya'ya değil Türkiye'nin gerçek itici güçlerinden biri olan Bursa, Eskişehir ve Afyonkarahisar'ı da kapsayan bu sanayi kalbinin tamamına hizmet verecek. Ve bu, tek taraflı bir nezaket göstergesi değil, çift yönlü bir köprü olacak."

"Meksika ile Anadolu'yu buluşturacağız"

Ticaretten turizme, üretimden eğitime iki ülke arasında daha güçlü bağlar kurmanın önemine dikkat çeken Esin Güral Argat, "Türk yatırımlarını, sanayisini ve bilgi birikimini Meksika'ya; Meksika'nın ticaretini, fırsatlarını ve ortaklıklarını ise Anadolu'ya taşımak için çalışacağım. Ticaret, üretim ve turizm alanlarında; ama her şeyden önemlisi gençlerimizin karşılıklı değişimi konusunda kapılar açacağım. Çünkü en sağlam köprüler, öğrencilerimizin ve girişimcilerimizin her iki yönde de geçtiği köprülerdir. Ve bu bölgede yaşayan, çalışan ya da seyahat eden her bir Meksika vatandaşına sesleniyorum: Bugünden itibaren burada size açık bir kapı var" ifadelerini kullandı.

Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Díaz de León: "Kütahya'dan Batı Anadolu'nun kalbine yeni bir pencere açıyoruz"

Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Díaz de León, Kütahya'da Fahri Konsolosluğun açılmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin yerel düzeyde güçlendirilmesi açısından tarihi bir adım olduğunu belirtti. "Bugün, neredeyse bir asırlık geçmişe sahip Meksika ile Türkiye arasındaki güçlü diplomatik ilişkileri yerelleştirmek ve daha da derinleştirmek adına tarihi bir adım atıyor; Meksika'dan Batı Anadolu'nun kalbine yeni bir pencere açıyoruz" diyen Büyükelçi, Kütahya'nın Bursa, Eskişehir ve Afyonkarahisar gibi önemli illerle bağlantılı kritik bir coğrafi ve sanayi merkezi olduğunu söyledi.

Kütahya'daki yeni Fahri Konsolosluğun, Meksika'nın bölgedeki uzantısı olarak faaliyet göstereceğini belirten Büyükelçi, "Bu yeni Fahri Konsolosluk, bugünden itibaren yeni iş fırsatlarını, yatırımları ve çeşitli sektörlerdeki değişimleri teşvik etmek amacıyla bizim bölgedeki uzantımız olacaktır" dedi.

"Bu sorumluluğu Sayın Esin Güral Argat'a emanet ediyoruz"

Büyükelçi Díaz de León konuşmasında Fahri Konsolos Esin Güral Argat'a da özel bir bölüm ayırdı. Güral Argat'ın Gürok Grup'taki yöneticilik deneyimine ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dikkat çeken Büyükelçi, "Yeni Fahri Konsolosumuz Sayın Esin Güral Argat'ı resmen takdim etmek benim için büyük bir ayrıcalıktır" dedi. Esin Güral Argat'ın uluslararası iş dünyasındaki deneyiminin ve liderlik vizyonunun bu görev için önemli bir değer taşıdığını belirten Büyükelçi, "Meksika ile Türkiye'nin aktif olarak geliştirmekte olduğu mevcut stratejik ortaklığı güçlendirme sorumluluğunu size emanet ediyoruz" diye konuştu.

Fahri Konsolosluğun hayata geçirilmesinde Türkiye ve Kütahya'dan gördükleri desteğe de teşekkür eden Büyükelçi, "Bu projeyi gerçeğe dönüştürmek için gösterdikleri sıcak misafirperverlik ve sağladıkları destek dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve Kütahya'nın yerel makamlarına en derin şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Fahri Konsolosluğun Meksika'nın bölgedeki çıkarlarının korunması ve bölgede seyahat eden veya ikamet eden Meksika vatandaşlarına destek olunması açısından da önemli bir rol üstleneceğini belirten Díaz de León, Esin Güral Argat'a görevinde başarılar diledi.

Meksika kültürü Kütahya'da yaşandı

Açılış töreninin ardından davetlilere Meksika kültürünü tanıtan bir program sunuldu. Geleneksel Meksika mutfağından örneklerin yer aldığı ikramların yanı sıra, canlı müzik ve dans gösterileri programa renk kattı. Konuklar, iki ülkenin kültürel yakınlığını yansıtan atmosferde bir araya geldi.

Meksika Kütahya Fahri Konsolosluğu, bundan sonraki dönemde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve kültürel iş birliklerinin artırılması yönünde faaliyet gösterecek.