Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche deplasmanında serbest vuruştan gole imza atarken galibiyet 90+1'de geldi.

İspanya LaLiga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche ile karşılaştı. Hakem Jesus Gil Manzano'nun yönettiği mücadeleye milli futbolcu Arda Güler 11'de başlarken, 25. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Arda'nın kaleye gönderdiği top önce direğe ardından kaleci Dituro'nun eline çaprarak filelerle buluştu. Bu golden 8 dakika sonra Real Madrid 2. golü buldu. Sağ kanatta Valverde'nin pasına hareketlenen Diomande, ceza sahasındaki Mbappe'ye yerden ortaladı, Fransız yıldız da tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

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İlk yarı bu skorla tamamlanırken Mourinho 68. dakikada Arda Güler- Bellingham değişikliği yaptı. Ev sahibi 71. dakikada Osorio ile golü bularak skoru 2-1'e getirdi. Elche, oyun üstünlüğünü alırken 83'te Nino beraberlik golünü kaydetti. Bu golün ardından Madrid ekibinde forvetler Carlos Espi ve Endrick oyuna dahil oldu. 90+1. dakikada Bellingham'ın sol kanattan getirdiği topu Mbappe ceza sahasında Espi'ye çıkardı ve genç oyuncu da boş kaleye tamamlayarak Real Madrid'e galibiyeti getiren gole imza attı.

Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Mbappe, ligde 6 maçta 7. golüne ulaştı.

Arda Güler ise maçta kaldığı süre içerisinde gösterdiği performansla öne çıktı.

Sahadan 3-2 galip ayrılan Real Madrid, ligde 5. galibiyetini alarak puanını 15'e yükseltti. Elche'nin galibiyet hasreti 6 maça çıkarken 2 puanla son sırada yer alıyor. Mourinho'nun öğrencileri 20 Eylül Pazar günü Madrid derbisine çıkacak.