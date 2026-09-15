Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz, Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ ve futbolcu Ahmet Oğuz, omurilik kanseri tedavisi gören Konyaspor taraftarı Sude Ay'ı evinde ziyaret etti.

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz, takım kaptanı Adil Demirbağ ve futbolcu Ahmet Oğuz, rahatsızlığına rağmen Trabzonspor maçına gelerek takımını destekleyen Sude Ay'a (17) ziyarette bulundu. Ziyarette Sude Ay ve ailesiyle bir süre sohbet eden Konyaspor heyeti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Konyaspor'un maçına yalnızca futbolu sevdiği için geldiğini ifade eden Sude, karşılaşma sırasında taraftarlardan gördüğü ilginin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Sosyal medyada kendisiyle ilgili paylaşımları gördüğünde yaşananların boyutunu fark ettiğini belirten Sude, Konyaspor camiasının kendisini bir aile gibi karşıladığını dile getirdi. Sude, kendisini ziyaret eden Konyaspor yöneticilerine ve taraftarlara teşekkür ederek, sosyal medyada gördüğü ilgi karşısında çok mutlu olduğunu ifade etti.

Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz ise, 'Sude'yi sosyal medyada gördük. Ben çok duygulandım. Sude kardeşimizin zorlukları yenerek maça gelmesi ve bize de orada uğur getirmesi bizleri çok mutlu etti. Biz de kendisine bir iadeiziyaret yapalım dedik. Sağ olsun, o da bizi çok iyi karşıladı. İnşallah bundan sonra diğer maçlarda da Sude'nin hem dualarından hem de enerjisinden faydalanacağız. Bize hep güç verecek inşallah. Bütün taraftarlarımız, başkanımız, yönetim kurulumuz, futbolcularımız ve hocamız adına sana teşekkür etmeye geldik' şeklinde konuştu.

Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ da, 'Sude'ye ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok iyi karşıladılar. Ayrıca ben Sude'ye kalpten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benim sözümü yere düşürmeyip Konyaspor'un en büyük taraftarlarından biri olarak bizi bu çok önemli maçta yalnız bırakmadı. Kendisi bize uğur getirdi. İnşallah bundan sonraki maçlarda da bizimle beraber olur. Sağlığı günbegün daha iyiye gider inşallah. Bütün dileklerim ve dualarım kendisiyle. Onun da duaları bizimle olduğu için çok mutluyum. İyi ki varsın Sude' ifadelerini kullandı.

Konyaspor'un sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz ise, 'Sude ve ailesine bizleri burada kabul ettikleri için çok teşekkür ederiz. Biz de çok mutlu olduk. Geçen hafta Sude'yi gördük. Bizi maça gelip desteklediği için hem kendisine destek olmak hem de iadeiziyaret yapmak amacıyla buraya geldik. Kendisine çok çok teşekkür ederiz. İnşallah sağlık çerçevesinde her zaman Sude'yi yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü o bizim en büyük taraftarımız' diye konuştu.