AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 'Türkiye'de her vatandaşımızın, her alanda daha güçlü olduğu bir Türkiye'yi kurarak yolumuza devam edeceğiz. Özellikle 50 yıllık terör belasına son vereceğiz. Türkiye'nin önündeki en önemli pranga ve engellerden birisi olan terörü Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği ile sona erdiriyoruz. Artık annelerin ağlamayacağı, artık terörün ülkemize her yönüyle maliyetine son vereceğimiz bir gündeme giriyoruz. Yeni bir sayfa açıyoruz' dedi.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 79. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, partililerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Bir dizi temasın ardından programa katılan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, partililere ve basın mensuplarına hitap etti.

'50 yıllık terör belasına son vereceğiz'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan üyelerinin açıklanmasıyla başlayan programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığına dikkat çekerek, 'Bugün Cumhurbaşkanımız New York'a gidiyor ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'dünya 5'ten büyüktür' diyor. Kuralsızlığın ve adaletsizliğin olduğu bu dünya artık yoluna devam edemez diyor. Filistin'deki zulmünde sona ereceği, dünyadaki mazlumlarında onurlu bir şekilde zulmü sona erdirdikleri bir dünyayı kuruncaya kadar vazifemiz devam ediyor. Türkiye'de her vatandaşımızın, her alanda daha güçlü olduğu bir Türkiye'yi kurarak yolumuza devam edeceğiz. Özellikle 50 yıllık terör belasına son vereceğiz. Türkiye'nin önündeki en önemli pranga ve engellerden birisi olan terörü Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği ile sona erdiriyoruz. Artık annelerin ağlamayacağı, artık terörün ülkemize her yönüyle maliyetine son vereceğimiz bir gündeme giriyoruz. Yeni bir sayfa açıyoruz. Türkiye daha güçlü bir geleceğe, huzurlu bir geleceğe emin adımlarla yürüyor. Bu konuda devletimiz her türlü hazırlığını yapmış durumda. Yeniden terörün hortlamayacağı şekilde, terör ile mücadeleyi etkin bir şekilde teyakkuzda olarak ama terör belasını da gündemimizden kaldırarak daha güçlü bir geleceğe kararlı bir şekilde yürüyoruz. Bunda da başarılı olacağız' dedi.

'Biz eserden yanayız'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise birlik ve hizmet vurgusu yaparak, 'Dün yoktuk bugün varız. Yarın olmayacağız. Dünya imtihan dünyası. Bu dünya hiç kimseye kalmadı. Ama biz Cumhurbaşkanımızın sürekli ifade ettiği 'eşek ölür, kalır semeri, insan ölür kalır eseri'. Biz eserden yanayız. Biz sokağa çıktığımızda bugün olduğu gibi yarında selam verebilmeyi, bugün olduğu gibi yarında hasbihal edebilmeyi, bugün olduğu gibi yarında bu davanın bir neferi bir mensubu olmanın şerefini, onurunu, gururunu yaşamış birisi olarak bu şehirdeki yaşayan herkese hizmet etmenin rahatlığı ile gezmek istiyoruz. Biz bireysel düşünmüyoruz. Biz bir oldukça hem şehrimize hem ülkemize hem de dünyada gözünü ve umutlarını bağladığı liderimizin dünyadaki bütün mazlumların umudu olan liderimizin yanında durduğumuzda o 'dünya 5'ten büyüktür' sloganının gerçekleşeceğine inanıyorum' diye konuştu.