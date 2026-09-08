Toplumsal sorumluluğu uzun vadeli değer yaratma anlayışının bir parçası olarak ele alan Tera Holding, eğitime yönelik yeni bir projeyi Fethiye’de hayata geçiriyor. Fethiye Anadolu Lisesi’nin yeniden inşa edilmesine ilişkin protokol, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık , Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay ve Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen tarafından Muğla Valiliği’nde imzalandı.

Proje kapsamında mevcut okul yapısının yerine, Millî Eğitim Bakanlığı standartlarına uygun 20 derslikli yeni bir Anadolu Lisesi inşa edilecek. Yeni okulun, öğrencilerin yalnızca akademik gelişimlerine değil, kendilerini güvende hissedebilecekleri ve potansiyellerini ortaya koyabilecekleri nitelikli bir eğitim ortamına kavuşmalarına da katkı sağlaması amaçlanıyor.

Eğitime verilen destek kalıcı bir değere dönüşüyor

Tera Holding’in Fethiye’de hayata geçireceği proje, eğitime yönelik desteğin uzun vadeli ve kalıcı bir yatırıma dönüşmesini sağlayacak. 20 derslikli olarak inşa edilecek Yeni okul binası, öğrenciler ve öğretmenler için çağdaş, güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamı sunarken, bölgenin eğitim altyapısına da katkı sağlayacak.

Çevre ve enerji dostu bir anlayışla tasarlanacak yeni okulun, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla da bölge için örnek oluşturması hedefleniyor. Proje, eğitim yapısının yanı sıra çevresel duyarlılığı gözeten özellikleriyle de Fethiye’ye uzun vadeli değer katmayı amaçlıyor.

Yeni okul, tamamlanmasının ardından “Sevim Tezmen Anadolu Lisesi” adıyla öğrencilerine kapılarını açacak.

“Bir okulun gerçek değeri, yetişmesine katkı sunduğu nesillerle ölçülür”

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, protokol imza töreninde projeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bir okul inşa ederken aslında yalnızca bir yapı ortaya koymuyorsunuz. O okulun kapısından yıllar boyunca geçecek gençlerin hayallerine, öğretmenlerin emeğine ve bir bölgenin geleceğine alan açıyorsunuz. Bizim için bu projenin en değerli tarafı da burada. Bugün attığımız imzanın karşılığını belki yıllar sonra, burada eğitim gören gençlerin kendi hayatlarında ve yaşadıkları topluma kattıkları değerlerde göreceğiz.

Tera Holding olarak toplumsal sorumluluğu kısa vadeli bir destek alanı olarak değil, gelecek kuşaklara karşı taşıdığımız bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Eğitimin de kalıcı toplumsal gelişimin en önemli unsurlarından biri olduğuna inanıyoruz.

Sevim Tezmen Anadolu Lisesi’nin Fethiye’de gençlerin kendilerini geliştirebildikleri, hayallerini büyütebildikleri ve geleceğe güvenle hazırlanabildikleri bir eğitim yuvası olmasını diliyorum. Bu projeyi birlikte hayata geçirdiğimiz Muğla Valiliğimize, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Gelecek kuşaklara bırakılacak bir eğitim alanı

Protokol kapsamında mevcut yapıların yıkılması, gerekli proje ve hazırlık süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeni okulun inşasına geçilmesi planlanıyor. Okul binasının yanı sıra çevre düzenlemesi ve ilgili saha çalışmalarının da tamamlanmasıyla proje bütüncül bir eğitim alanı olarak hayata geçirilecek.