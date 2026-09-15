Pusula Grubu’nun Tera Grubu tarafından devralınmasına ilişkin süreçte kritik bir açıklama geldi. Tera Yatırım Menkul Değerler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı son açıklamada, tarafların devir işleminin temel ticari ve finansal şartlarında mutabakata vardığını ancak işlemin henüz hukuken ve fiilen tamamlanmadığını duyurdu.

Tera, devre konu payların mülkiyetinin ve bu paylara bağlı yönetsel hakların henüz Tera Grubu şirketlerine geçmediğini vurguladı. Buna göre Pusula Grubu şirketleri, devir işlemi tamamlanıncaya kadar mevcut tüzel kişilikleri ve kurumsal yapıları içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor. İşlemin tamamlanması ise ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan alınacak izin ve onayların yanı sıra tarafların belirlediği diğer kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı bulunuyor.

Fonlar konusunda Tera’dan net mesaj

Açıklamanın en dikkat çekici bölümü ise Pusula Portföy tarafından yönetilen yatırım fonlarına ilişkin oldu.

Tera, fonların portföy ve likidite yönetimi ile katılma payı alım-satım süreçlerinin mevcut aşamada Tera Grubu’nun yönetim ve sorumluluğunda bulunmadığını bildirdi.

Şirket ayrıca fonlarda ortaya çıkabilecek kısa vadeli likidite ihtiyaçları veya yatırımcıların katılma payı iade taleplerinin Tera Grubu’nun finansal yapısı, bilançosu veya faaliyetleriyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti. Böylece Tera, devir işlemi tamamlanmadan önce Pusula Portföy fonlarında yaşanabilecek gelişmelerle kendi operasyonları arasına açık bir sınır koymuş oldu.

Süreç 9 Eylül’de başladı

Pusula-Tera sürecinin ilk önemli adımı 9 Eylül 2026'da atıldı. Tera tarafından yapılan açıklamada, Pusula Finans Holding A.Ş. payları ile Pusula Finans Holding ve hissedarlarının sahip olduğu bağlı şirketlerden oluşan iktisadi bütünlükteki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelere başlandığı duyuruldu.

10 Eylül'de ise tarafların planlanan pay devir işleminin temel ticari ve finansal şartları üzerinde mutabakata vardığı açıklandı. Ancak bu mutabakat, şirketlerin hukuken Tera'ya geçtiği anlamına gelmedi.

12 Eylül’de Pusula’dan “stratejik değişiklik yok” mesajı

12 Eylül'de bu kez Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. KAP üzerinden kamuoyuna açıklama yaptı.

Pusula, son dönemde kamuoyuna yansıyan haber ve değerlendirmeler nedeniyle yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığını belirtti. Şirket, yaşanan gelişmelerin Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerinin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapıları açısından bir değişiklik oluşturmadığını bildirdi.

Pusula açıklamasında, Tera Grubu'nun planlanan devralmayı sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri ve finansal hizmetlerde ölçeği büyütme ve farklı finansal hizmetleri güçlü ve entegre bir yapı altında bir araya getirme stratejisinin parçası olarak değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca devir sürecinin devam ettiği, işlemin tamamlanmasının gerekli düzenleyici ve denetleyici kurumların izin ve onaylarına ve diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğu vurgulandı.

15 Eylül’de Tera sınırı çizdi

12 Eylül'deki açıklamanın ardından 15 Eylül'de Tera'dan gelen yeni KAP bildirimi, özellikle Pusula Portföy fonları açısından sürecin mevcut durumunu daha net ortaya koydu.

Tera, payların mülkiyetinin ve yönetsel hakların henüz kendisine geçmediğini bir kez daha belirterek, Pusula şirketlerinin mevcut kurumsal yapılarıyla faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

Bunun yanında yatırım fonlarının portföy ve likidite yönetiminin Tera'nın kontrolünde olmadığını açıkça ifade etti. Böylece Tera, Pusula Grubu'nun gelecekteki sahibi olma yönündeki anlaşmanın mevcut durumda fonların yönetimini fiilen üstlendiği anlamına gelmediğini kamuoyuna duyurmuş oldu.

Devir için izin süreci bekleniyor

Tera Grubu, Pusula işlemini yalnızca bir hisse devri olarak değil, sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri, tasarruf finansmanı ve diğer finansal hizmetlerde faaliyetlerin genişletilmesini hedefleyen uzun vadeli bir stratejinin parçası olarak değerlendiriyor.

Ancak mevcut aşamada işlem henüz kapanmış değil. Gerekli düzenleyici kurum izinleri ve diğer kapanış koşulları tamamlanmadan Pusula şirketlerinin yönetim hakları Tera'ya geçmeyecek.

Tera, süreçte kamuya açıklanması gereken gelişmelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında duyurulacağını bildirdi.