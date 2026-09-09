İstanbul’da ders zili çaldı, öğrenciler okullarına döndü. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte velilerin gündemindeki masraflara bir kalem daha eklendi. İstanbul Kantinciler Odası tarafından açıklanan yeni tarifeyle okul kantinlerinde satılacak ürünlerin fiyatları yeniden belirlendi.

Yeni tarifede ürünlerin tamamında ortalama yüzde 6,2 oranında artış yapıldı. Ancak bazı ürünlerdeki zam oranı ortalamanın üzerine çıktı. Su, poğaça ve bazı sıcak içeceklerin fiyatlarında ise değişiklik yapılmadı.

İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, yapılan zammın enflasyon oranının altında kaldığını belirtti.

Döner 135 TL, tost 100 TL

Öğrencilerin en çok tercih ettiği ürünlerin başında gelen tavuk dönerin fiyatı 125 TL’den 135 TL’ye yükseldi. Böylece tavuk dönerde yaklaşık yüzde 8 oranında artış gerçekleşti.

Tostun fiyatındaki değişim ise daha dikkat çekici oldu. Geçtiğimiz dönemde 90 TL olan tost, yeni tarifeyle 100 TL’ye çıktı.

Çorbanın fiyatı da arttı. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 75 TL’den satılan çorbanın yeni fiyatı 80 TL olarak belirlendi.

Sandviç fiyatlarında farklılık

Soğuk sandviçlerde ise tüm ürünlere aynı oranda zam yapılmadı.

Tavuklu hazır sandviç ile peynirli hazır sandviçin (tam buğday) fiyatı 100 TL olarak belirlendi. Beyaz peynirli ve kaşar peynirli sandviç ise 105 TL fiyatla satılmaya devam edecek.

Karışık soğuk sandviçin fiyatı ise 115 TL’den 120 TL’ye yükseldi.

Ayvalık tostu ve kumru da zamlandı

Kantinlerin bir diğer popüler ürünlerinden Ayvalık tostu da yeni tarifede zamlanan ürünler arasında yer aldı. Geçtiğimiz dönemde 125 TL olan Ayvalık tostu, 130 TL’ye çıktı.

Kumrunun fiyatı ise 150 TL’den 160 TL’ye yükseldi.

Öğrencinin günlük kantin hesabı değişti

Yeni fiyatlarla birlikte özellikle düzenli olarak kantinden alışveriş yapan öğrencilerin günlük harcamalarının artması bekleniyor. Tek bir ürün üzerinden bakıldığında sınırlı görünen fiyat artışları, her gün yapılan alışverişlerde ay sonunda velilerin bütçesine daha belirgin şekilde yansıyabilir.

Yeni tarifeyle birlikte İstanbul’daki okul kantinlerinde öne çıkan bazı fiyatlar şöyle:

Tavuk döner: 135 TL

135 TL Tost: 100 TL

100 TL Çorba: 80 TL

80 TL Karışık soğuk sandviç: 120 TL

120 TL Ayvalık tostu: 130 TL

130 TL Kumru: 160 TL

160 TL Tavuklu hazır sandviç: 100 TL

100 TL Peynirli hazır sandviç: 100 TL

100 TL Beyaz peynirli sandviç: 105 TL

105 TL Kaşar peynirli sandviç: 105 TL

İstanbul’da okul kantinlerindeki yeni fiyat tarifesi, öğrencilerin günlük bütçesinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.