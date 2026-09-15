Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında siyasi kulislerde hareketlilik yaşandı.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de bugünkü köşe yazısında Yavaş hakkında kulislerde konuşulduğunu öne sürdüğü bazı iddiaları gündeme taşıdı.

Selvi, Yavaş’ın yakın çevresine “Bu yaştan sonra cezaevine girmek istemiyorum” dediğinin öne sürüldüğünü yazdı. Selvi ayrıca Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için resmi başvuru sürecini beklediğini ve adaylık başvurusu başladıktan sonra tutuklanması halinde bunun kamuoyunda “cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklandı” şeklinde yorumlanacağını düşündüğünün iddia edildiğini aktardı.

Selvi’nin yazısında Yavaş’ın CHP, Yeni Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin ortak cumhurbaşkanı adayı olmak istediğinin de öne sürüldüğü belirtildi.

Yavaş cephesinden sert yalanlama

Selvi’nin yazısındaki iddialara Yavaş’ın basın danışmanından yanıt geldi.

Sözcü’ye açıklama yapan Yavaş’ın basın danışmanı, Selvi’nin söz konusu iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Açıklamada, “Sayın Selvi’nin bahse konu iddiası tamamen kendisinin hayal ürünüdür” ifadeleri kullanıldı.

Yavaş’ın basın danışmanı ayrıca Selvi’nin son dönemde Yavaş hakkında “doğru olmayan ve ağır ifadeler” kullanmaya başladığını belirterek, “Mansur Yavaş’ın ağzından duyulmayan hiçbir şeye itibar etmeyiniz” dedi.

Böylece Selvi’nin Yavaş’a atfen gündeme getirdiği “cezaevine girmek istemiyorum” ve cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kulis iddiaları Yavaş cephesi tarafından yalanlanmış oldu.