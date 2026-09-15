Yatırım fonları piyasasında son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Pusula Portföy'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı 15 Eylül 2026 tarihli bildirimde, bazı yatırım fonlarında katılma payı iade ödemelerinin zamanında gerçekleştirilemediğini ve bu nedenle temerrüt oluştuğunu duyurdu.

KAP kayıtlarına göre Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., 15 Eylül saat 10.48'de “Genel Açıklama” başlığıyla bildirim yaptı.

Şirketin açıklamasında, bazı fonlarda yatırımcıların fon paylarının iadesi karşılığında yapılması gereken ödemelerin vadesinde gerçekleştirilemediği belirtildi. Açıklamada yaşanan durumun giderilmesi ve ödeme sürecinin yeniden düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Pusula Portföy ayrıca fon işlemlerinin gerçekleştirildiği ilgili aracı kurumlarla görüşme ve mutabakat süreçlerinin devam ettiğini bildirdi. Şirketin açıklamasına göre likidite yönetimi kapsamında gerekli çalışmalar sürdürülüyor ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik tedbirler uygulanıyor.

Hangi fonların etkilendiği açıklanmadı

Pusula Portföy'ün son açıklamasında temerrüt oluşan fonların isimleri kamuoyuna açıklanmadı. Bu nedenle şu aşamada hangi fonlardaki yatırımcıların doğrudan ödeme gecikmesinden etkilendiği konusunda resmi bir liste bulunmuyor. Konuyla ilgili gelişmelerin yeni KAP bildirimleriyle duyurulması bekleniyor.

Şirket, ödeme sorununun çözümü için ilgili aracı kurumlarla yürütülen görüşmelerin sürdüğünü ve sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

Pusula'da fon çıkışları gündemdeydi

Pusula Portföy'deki gelişmeler, eylül ayının ilk günlerinden bu yana yatırımcıların yakın takibinde. Şirketin bazı fonlarında sert değer kayıpları yaşanırken, fonlardan yüksek miktarlı yatırımcı çıkışları da gündeme gelmişti. Piyasa kaynaklarında özellikle PHE, PBR ve PRY kodlu fonlardaki hareketlilik dikkat çekmişti.

Pusula Portföy daha önce yaptığı açıklamada ise TEFAS'a açık iki fonunda yaklaşık 115 milyar TL seviyesindeki toplam büyüklüğün, T+2 kapsamındaki ödemeler sonrasında 8 milyar TL'nin altına gerilediğini ve bu süreçte yaklaşık 107 milyar TL ödeme gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Şirket, söz konusu dönemde yükümlülüklerin gününde ve eksiksiz yerine getirildiğini belirtmişti.

Son KAP açıklamasıyla birlikte yatırımcıların en çok merak ettiği konu, temerrüt oluşan fonların hangileri olduğu ve geciken ödemelerin ne zaman tamamlanacağı oldu.

Pusula Portföy'ün açıklamasının ardından gözler, hem şirketin yeni KAP duyurularına hem de Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelebilecek olası açıklamalara çevrildi.