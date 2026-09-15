İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Destansı Öfke Operasyonu'na ilişkin ABD Kongresi'ne sunulan rapordan bir sayfa paylaşarak, 'Yüzlerce ABD askeri üssü vuruldu, düzinelerce uçak yanıp kül oldu' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından Destansı Öfke Operasyonu'ndaki kayıplara ilişkin 1 Nisan - 30 Haziran 2026 tarihleri arasını kapsayan ve ABD Kongresi'ne sunulan resmi denetçi raporunun bir sayfasını paylaştı. Arakçi, İran'ın savunmasız olduğu yönündeki açıklamaların yalandan ibaret olduğunu belirterek, 'Gerçek: Yüzlerce ABD askeri üssü vuruldu, düzinelerce uçak yanıp kül oldu. (Kaynak: Pentagon)' dedi.

Söz konusu ABD kayıplarının sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu ifade eden Arakçi, 'Zamanı geldiğinde her şeyi ortaya çıkaracağız. İran hakkında yalanlar yayanlar için durum hiç de hoş olmayacak' dedi.

Raporda, İran saldırılarında 4 adet F-15E tipi savaş uçağının imha edildiği, 7 adet KC-135 tipi uçağın hasar gördüğü veya imha edildiği, MQ-9 tipi İHA'dan yaklaşık 30 adet imha edildiği, 4 adet AH-6 tipi helikopterin imha edildiği ve 1 adet F-35A tipi savaş uçağının hasar gördüğü belirtildi.