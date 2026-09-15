Göztepe Spor Kulübü'nün farklı olimpik branşlarda ay-yıldızlı formayla mücadele eden ve uluslararası başarılar elde eden sporcular, Mehmet Sepil'in ev sahipliğinde düzenlenen özel buluşmada bir araya geldi.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'in ev sahipliği yaptığı programa genç voleybolcular Melis Erdoğan ve Duru Zeren, artistik cimnastik milli takımından Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, atletizmden Reyhan Taşdelen, yüzmeden Cemil Cankat Er, para okçuluktan Büşra Fatma Ün, yelkenden Ece Melis Baş ve Nisa Üstündağ katıldı. Milli yüzücü Pınar Dönmez ile milli triatlet Gültigin Er ise programları nedeniyle buluşmada yer almadı.

Sporcular, son dönemde ay-yıldızlı forma altında yaşadıkları deneyimleri ve elde ettikleri başarıları Mehmet Sepil ile paylaştı. Farklı yaşlardan ve farklı branşlardan sporcuların aynı masa etrafında buluştuğu etkinlikte, Göztepe çatısı altında oluşan spor kültürü ve gelecek hedefleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Buluşmada sporculara seslenen Mehmet Sepil, Göztepe'nin olimpik branşlardaki hedeflerine dikkat çekerek, 'Ferhat ve Büşra bizim elçilerimiz. Bugün burada gördüğümüz bu tablo, neler yapmak istediğimizin bir özeti ve bizim için çok değerli. Sizlerin oluşturduğu bu başarı tablosu, yeni yetişen genç sporcular için de ilham kaynağı oluyor' ifadelerini kullandı.

Olimpiyat madalyalı milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ise farklı branşlardan genç sporcularla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, 'Birçok branştan genç sporcuları burada görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte Göztepe'yi temsil ediyoruz. Bizler başarılarımıza bir yenisini daha eklediğimizde, yeni nesil için de ilham kaynağı oluyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri, cimnastik takımımızdaki arkadaşlarım Ayberk ve Mert Efe' dedi.

Cimnastikten yüzmeye, atletizmden voleybola, para okçuluktan yelkene ve triatlona uzanan geniş bir yelpazede milli takımlara sporcu kazandıran Göztepe, olimpik branşlardaki yapılanmasını her geçen gün daha ileriye taşımaya devam ediyor.