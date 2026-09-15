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Trabzon'a gelen Reis'in, bordo-mavili kulüp yönetimiyle son görüşmeleri gerçekleştirmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları kapsamında Thomas Reis isminde karar kılındı. Daha önce Samsunspor'u çalıştıran ve son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets'in başında bulunan Alman teknik adam, özel uçakla Trabzon'a ulaştı.

Trabzonspor'un teknik direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardığı Alman çalıştırıcı Thomas Reis, bordo-mavili kulüple görüşmek üzere Trabzon'a geldi.

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