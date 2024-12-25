Enflasyonla Mücadele: Faiz indirimleri, genellikle enflasyonun yüksek olduğu ortamda, enflasyonist baskıları artırabilir. Eğer enflasyon hala yüksekse, faiz indirimi ekonomiyi ısıtma riskini taşır ve tüketici fiyatları üzerinde ek baskılar oluşturabilir.

Büyüme ve Yatırım: Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesinin amacı, kredi maliyetlerini düşürerek ekonomik büyümeyi teşvik etmek olabilir. Düşük faizler, tüketicilerin daha fazla borçlanmalarını ve işletmelerin yatırımlarını artırmalarını sağlayabilir. Bu, büyüme açısından olumlu olabilir, ancak büyüme sürdürülebilir ve dengeli olmalıdır.

Döviz Kurları ve Cari Açık: Faiz indirimi, yatırımcıların yerel para biriminden çıkmasına ve döviz talebinin artmasına yol açabilir, bu da döviz kurlarında dalgalanmalara neden olabilir. Özellikle dışa bağımlı bir ekonomi için döviz kuru istikrarsızlığı riskli olabilir.