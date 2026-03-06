Özellikle 1 Şubat’ta kalabalık bir grupla “yaz sezonunu açıyoruz” diyerek denize atlamasıyla tanınan fenomen yüzücü Aydın Aydıner ve beraberindeki grubun denize iniş-çıkış için kullandığı sabit merdivenler kaldırıldı.

Sosyal Medyada Geniş Yankı

Boğaz’da yüzme geleneğini videolarıyla geniş kitlelere ulaştıran grubun kullandığı merdivenlerin kaldırılması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bebek sahilinde denize girmek isteyenler için önemli bir erişim noktası olan merdivenlerin sökülmesi, bölge sakinleri ve takipçiler arasında tartışma yarattı.

Güvenlik mi, Kısıtlama mı?

Merdivenlerin kaldırılmasına ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmişte benzer uygulamalar şu gerekçelerle gerçekleştirilmişti:

Akıntı ve boğulma riski: Boğaz hattında belirlenmiş plaj alanları dışındaki bölgelerde denize girmenin ciddi tehlike oluşturması.

Kaçak yapılaşma ve estetik: Sahil şeridinde izinsiz sabit yapıların kaldırılması ve kıyı düzeninin korunması.

Yoğunluk kontrolü: Sosyal medyanın etkisiyle bölgede oluşan kalabalığın güvenlik zafiyeti oluşturması.

“Bebek Sahili Merdivensiz Olmaz” Tepkisi

Bebek sahilindeki merdivenlerin kaldırılması daha önce de tartışma konusu olmuştu. 2021 yılında da benzer bir uygulama yapılmış, yerel inisiyatifler ve sahil kullanıcıları “Bebek Sahili merdivensiz olmaz” diyerek tepki göstermişti.

Merdivenlerin kaldırılmasının ardından fenomen yüzücü Aydın Aydıner ve arkadaşlarının Boğaz’daki yüzme etkinliklerine nasıl devam edeceği ise merak konusu oldu.