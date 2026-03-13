Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin "Ücretli Çalışan İstatistikleri"ni kamuoyuyla paylaştı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerini kapsayan veriler, istihdam piyasasında sektörler arasındaki ayrışmanın derinleştiğini gösteriyor.

Yıllık Artış Yüzde 0,2 Seviyesinde Kaldı

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında 15 milyon 410 bin 257 kişi olan toplam ücretli çalışan sayısı, 2026'nın aynı döneminde 15 milyon 444 bin 683 kişiye yükseldi. Yıllık bazda yaşanan bu yüzde 0,2'lik sınırlı artışta en büyük payı ticaret ve hizmet sektörü üstlendi.

Sanayide Sert Düşüş, Hizmette Yükseliş

Sektörel detaylara bakıldığında tablonun her alanda aynı olmadığı görülüyor:

Sanayi Sektörü: İstihdam yıllık bazda yüzde 3,5 azalarak dikkat çekici bir gerileme kaydetti.

Ticaret-Hizmet: Sektördeki çalışan sayısı yıllık yüzde 2,3 oranında artış gösterdi.

İnşaat: Bu alandaki artış yüzde 0,3 ile sınırlı kaldı.

Aylık Bazda Daralma Gözlendi

Aylık veriler ise istihdamda bir ivme kaybına işaret ediyor. Ocak ayında toplam ücretli çalışan sayısı bir önceki aya (Aralık 2025) göre yüzde 0,4 azaldı. Aylık bazdaki düşüşte özellikle inşaat sektöründeki yüzde 2,1’lik gerileme etkili oldu. Aynı dönemde sanayide yüzde 0,5 azalış görülürken, ticaret ve hizmet sektörü yüzde 0,1'lik artışla yatay seyretti.

Özet Veri Tablosu