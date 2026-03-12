Rapora göre artan çatışma riski ve enerji maliyetlerindeki yükseliş, bankaların kârlılığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. JPMorgan, özellikle tarım, imalat, inşaat ve ulaştırma sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin artan maliyetler nedeniyle kredi riskinin yükselebileceğine dikkat çekti.

Hafta başından bu yana Avrupa bankacılık hisselerinde de düşüş görülüyor. Avrupa’nın gösterge endeksi STOXX 600 bankalar endeksi, 27 Şubat kapanışına göre yaklaşık yüzde 6 gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesine indi. Aynı süreçte HSBC hisseleri yüzde 5’in üzerinde, Standard Chartered hisseleri ise yüzde 2’den fazla değer kaybetti.

JPMorgan’ın analizine göre, Türkiye ve Mısır hariç tutulduğunda, Standard Chartered’ın Ortadoğu kaynaklı riskinin bankanın gelirlerinin yaklaşık yüzde 8’ine, vergi öncesi kârının ise yüzde 12’sine denk geldiği hesaplanıyor.

HSBC tarafında ise Ortadoğu riskinin hem gelirler hem de vergi öncesi kâr üzerinde yaklaşık yüzde 4 seviyesinde etkili olabileceği öngörülüyor.

JPMorgan, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları ve ticaret kanalları üzerinden Avrupa bankalarının bilançosunu etkilemeye devam edebileceğini vurguladı.