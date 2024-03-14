Alınan bilgiye göre Konya 3. Ana Jet Üssü'nde Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi eğitim uçağının düştüğü, pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Eğitim uçağının düşmeden önce pilotun uçaktan paraşütle atladığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada: "Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur." denildi.