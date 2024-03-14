Azerbaycan’da Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in himayesinde organize edilen Küresel Bakü Forumu'nun bu yıl 11’incisi düzenleniyor. “Parçalanmış dünyayı düzeltmek” başlığı altında düzenlenen Küresel Bakü Forumu'na Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım başta olmak üzere 70’den fazla ülkeden üst düzey temsilci, eski devlet ve hükümet başkanları, uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.



“Ermenistan'la barışa daha yakınız”

Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Aliyev, son gerçekleştirilen toplantıdan bu yana dünyada ve bölgede birçok olay yaşandığını belirterek, “Esas jeopolitik değişim Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tamamen yeniden sağlanmasıdır. Bu çok ciddi bir jeopolitik değişimdir. Uzun süredir çözüm bekleyen çatışmaların çözümü konusunda bunun olumlu sonuçlarını gördük. Artık Ermenistan'la barışa şimdiye kadar gördüğümüzden daha yakınız. Güney Kafkasya'nın bağımsızlık tarihinde barış hiç bu kadar yakın olmamıştı. Bu, İkinci Karabağ savaşının sonucudur” dedi.



“Artık bu bölgedeki düşmanlığa son vermenin zamanı gelmiştir”

Azerbaycan’ın yasadışı işgale ve etnik temizliğe maruz kaldığını vurgulayan Aliyev, “Tüm tarihi gerçekler açıktı ve biz adaleti ve uluslararası hukuku kendimiz yeniden sağladık. Kimse bize yardım etmedi. Biz bunu kendimiz yaptık, güçlü bir siyasi iradeye ve potansiyele sahip olduğumuzu gösterdik. Çünkü güçlü askeri yetenekler ve halkın birliği olmadan başarılı olamazdık. Ermenistan Başbakanı'nın ‘Karabağ Ermenistan'dır ve nokta’ açıklaması, hem uluslararası hukukun tamamen ihlali, hem de böyle bir ülke için çok büyük bir iddiaydı. Topraklarımızı sonsuza kadar işgal altında tutabileceklerini sandılar. Onlar, Eylül-Kasım 2020'de düzenlenen operasyonlarda derslerini aldılar” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın barış sürecini sürdürmeye hazır olduğunu belirten Aliyev, “İki ülke arasında dışişleri bakanları düzeyinde görüşmeler artık yeniden başladı. Barışın sağlanabileceğini görüyoruz, istiyoruz. Tarihsel adaleti ve uluslararası hukuku yeniden tesis ettik. Artık bu bölgedeki düşmanlığa son vermenin zamanı gelmiştir” diye konuştu.



“Fransa, Azerbaycan'ı cezalandırmaya çalışıyor”

Fransa'nın Azerbaycan’a yönelik tutumunun uluslararası toplumun tutumuyla çeliştiğini kaydeden Aliyev, “Fransa ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin 1990'lı yılların başında olumlu yönde gelişiyordu. Ancak Fransız hükümeti, İkinci Karabağ Savaşı ve terörle mücadele operasyonlarında Azerbaycan’a yönelik tepkisi doğru değildi. Bu aslında egemenliğimizi yeniden sağladıktan sonra nelerle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu aslında çifte standartların göstergesidir” dedi.

Fransa’nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına yardımcı olmak için Ukrayna'ya askeri güç göndereceği yönündeki açıklamalarına değinen Aliyev, “Bu konu bizim toprak bütünlüğümüzün yeniden sağlanması olduğunda ise Fransa, Azerbaycan'ı cezalandırmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.



11. Küresel Bakü Forumu

Yaklaşık 350’den fazla davetlinin katıldığı forum kapsamında, “Parçalanmış dünyayı düzeltmek”, “Savaş ve Barış Üzerine: ‘Reelpolitik Dönüşüm’, ‘Küresel Yönetimi Düzeltmek/Geleceğin Zirvesi’ başlıklı paneller düzenlenecek. 15 Mart’a kadar devam edecek Küresel Bakü Forumu’nda, küresel tartışmalar, güvenlik meselesi, barışın sağlanmasına yönelik beklentiler, bölünmüş dünyada istikrarın tesisi, bunun küresel barışa etkisi, iklim sorunları, mega tehditler, gıda ve nükleer güvenlik konuları da dahil olmak üzere tartışmalar yapılacak.