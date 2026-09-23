Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul çevresindeki işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde market ve diğer gıda satış noktalarının hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları ve genel temizlik kuralları kontrol edildi.

Denetim sırasında ekipler, raflarda son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünüyle karşılaştı. Tarihi geçmiş ürünler zabıta ekipleri tarafından toplatılarak imha edilmek üzere el konuldu.

21 gün geçmiş peynire dikkat çeken savunma

Denetimde en dikkat çeken anlardan biri ise son kullanma tarihinin üzerinden 21 gün geçtiği belirlenen peynirin halen rafta tutulduğunun ortaya çıkması oldu.

İşletme sahibinin, tarihi geçen ürünün raftan kaldırılmamasını “yeni bitmiş” sözleriyle açıklaması üzerine zabıta ekipleri tepki gösterdi.

Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Avan, özellikle okul çıkışında öğrencilerin alışveriş yaptığı işletmelerde ürünlerin son kullanma tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Avan, denetim sırasında çocuklara da seslenerek, “Aldığınız her ürünün son kullanma tarihine bakın çocuklar. Güven kontrole mani değildir” uyarısında bulundu.

“Çocuklar okuldan çıkar çıkmaz buradan alışveriş yapıyor”

Denetimin önemine dikkat çeken Avan, okul çevresindeki işletmelerde gıda güvenliğinin özellikle hassasiyetle takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Avan, tarihi geçmiş ürünleri imha edeceklerini ifade ederek, “Biz bu ürünlere dikkat etmezsek çocuklar onlara dikkat etmezler, bunlara biz dikkat edeceğiz” dedi.

Denetim sırasında alışveriş yapan bazı çocukların zabıta ekiplerine “Biz güvendiğimiz için alıyoruz” demesi de dikkat çekti.

Zabıta ekipleri, okul çevresindeki işletmelere yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.