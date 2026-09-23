İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakim karşısına çıktı.

Sulh ceza hakimliği, savcılığın tutuklama talebi doğrultusunda 5 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21 Eylül'de yaptığı açıklamaya göre soruşturmanın önemli başlıklarından biri Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarına yönelik işlemler.

Başsavcılık, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihli denetleme raporunda KTLEV paylarında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Bu kapsamda 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, 15 şüphelinin gözaltına alındığı ve firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklanmıştı.

FON ŞİRKETLERİNE YÖNELİK TEDBİRLER

Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı bazı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarına yönelik tedbirler uygulanmıştı.

Başsavcılık ayrıca soruşturma kapsamındaki mal varlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla ilgili kamu kurumlarına bildirimlerde bulunulduğunu duyurmuştu.

Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü belirtilirken, son tutuklamalarla birlikte dosyada tutuklu bulunan şüpheli sayısı da 9'a yükseldi.