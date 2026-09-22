Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Acar’ın, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına karar verildi.
Soruşturmanın konusu “malvarlığı değerlerini aklama”
Acar hakkında yürütülen soruşturmanın, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiası kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında Acar’ın malvarlığı ve finansal hareketlerine ilişkin incelemelerin de yürütüldüğü öğrenildi.
Evinden 27 kilo altın çıktığı iddia edilmişti
Mehmet Cemil Acar’ın adı daha önce evinde bulunduğu öne sürülen yüksek miktardaki altınla gündeme gelmişti. Acar’ın evinde 27 kilogram altın bulunduğu yönündeki iddialar kamuoyuna yansımıştı.
Söz konusu iddialar, yürütülen soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri olurken, Acar hakkında adli süreç başlatıldı.
Soruşturma devam ediyor
Tutuklama kararıyla birlikte Mehmet Cemil Acar hakkındaki adli süreç devam ederken, soruşturma kapsamında yeni bilgi ve bulguların ortaya çıkması bekleniyor.
Yetkili makamların soruşturmanın kapsamına ve elde edilen delillere ilişkin yapacağı açıklamalar, dosyanın seyri açısından belirleyici olacak.