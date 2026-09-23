Aydın’ın Kuşadası ilçesinde günlerdir kendisinden haber alınamayan iş insanı Rıza Muslu için yürütülen arama çalışmaları acı şekilde sonuçlandı.
Edinilen bilgilere göre, Kuşadası’nda müteahhitlik yaptığı öğrenilen Rıza Muslu, Yunanistan’ın Samos (Sisam) Adası’na gerçekleştirdiği seyahatin ardından dönüş yolculuğu sırasında yattan denize düştüğü iddiasıyla kayboldu. Bunun üzerine ekipler bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.
Cansız bedeni Sevgi Plajı’nda bulundu
Bugün Kuşadası Sahil Siteleri Sevgi Plajı’nda kıyıda hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemede, cansız bedenin yattan denize düştüğü iddia edilen Rıza Muslu’ya ait olduğu tespit edildi.
Muslu’nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılacak.
Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek
Rıza Muslu’nun ölümüne ilişkin kesin nedenin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.