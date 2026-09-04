İstanbul’da yüksek kira fiyatlarına karşı hayata geçirilmesi planlanan kiralık sosyal konut projesinde süreç hızlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, projeye ilişkin önemli bilgiler verdi.

İstanbul’a 15 bin kiralık sosyal konut

‘500 Bin Sosyal Konut Projesi’ kapsamında İstanbul için 15 bin kiralık sosyal konut planlandığını belirten Kurum, uygulamanın Türkiye’de ilk kez İstanbul’da hayata geçirileceğini söyledi.

Projenin temel hedefinin dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak ve İstanbul’daki kira fiyatları üzerindeki baskıyı azaltmak olduğunu belirten Kurum, kiralık konutların belirli şartları taşıyan vatandaşlara tahsis edileceğini ifade etti.

İlk teslimler eylül ayında

Bakan Kurum, çalışmaların sürdüğü projede bazı konutların tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, ilk teslimlerin eylül ayı içerisinde yapılacağını açıkladı.

Kurum, projenin yalnızca kira maliyetlerini azaltmaya yönelik olmadığını, aynı zamanda İstanbul’un deprem riskine karşı yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına da katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

Başvuru şartlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Kiralık sosyal konutlardan kimlerin yararlanabileceği ve başvurularda hangi kriterlerin aranacağı ise henüz kesinleşmedi. Bakan Kurum, konuya ilişkin şartların Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını ve toplantının ardından nihai detayların kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Böylece İstanbul’da ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut modelinin başvuru şartları, yararlanıcı profili ve diğer detaylarının önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

Bakan Kurum, uygulamanın İstanbul’da kira enflasyonunu aşağı çekmenin yanı sıra vatandaşların daha uygun koşullarda konuta erişimine katkı sunmasını hedeflediklerini belirtti.