Gıda sektörünün önemli buluşmalarından Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı, Türkiye’den üretici ve markaları uluslararası alıcılarla buluştururken, Soyyiğit Grup da bünyesindeki markalarıyla fuarda yer aldı. Grup, başta Kent Boringer ve Aysan olmak üzere farklı ürün gruplarındaki markalarıyla sektör profesyonelleriyle bir araya geldi.

Soyyiğit Grup Genel Müdür Yardımcısı Aydın Soyyiğit, Foodist 2026’nın gıda sektörünün farklı paydaşlarını bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, fuarın ziyaretçi profilinin her geçen yıl daha da hareketlendiğini ifade etti.

Soyyiğit, fuarda yalnızca yurt dışından değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinden distribütörler, dağıtım kanalları ile yerel ve ulusal market temsilcilerinin de yer aldığını söyledi.

“Gıda sektörü her zaman dinamik”

Türkiye gıda sektörünün 2026 yılının ilk bölümünü hareketli geçirdiğini belirten Aydın Soyyiğit, yaz döneminde turizm bölgelerindeki tüketimin öne çıktığını, yılın son çeyreğinde ise iç pazarda yeni bir hareketlilik beklediklerini dile getirdi.

Sektörde yeni ürünlerin ve yeni üreticilerin pazara girmesinin ürün çeşitliliğini artırdığına dikkat çeken Soyyiğit, Türkiye'nin geniş tüketici kitlesi nedeniyle gıda sektörünün sürekli canlılığını koruduğunu ifade etti.

Gıda sektörünün dönemsel dalgalanmalardan etkilenebildiğini ancak temel ihtiyaç niteliği nedeniyle her zaman hareketli bir sektör olduğunu vurgulayan Soyyiğit, özellikle hammadde tarafındaki gelişmelerin üreticiler açısından yakından takip edildiğini belirtti.

“130’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz”

Soyyiğit Grup’un faaliyet alanları hakkında da bilgi veren Aydın Soyyiğit, grubun sıvı yağlardan margarinin yanı sıra pastacılık ürünleri, un ve nişasta grupları, içecekler ve fındık kremaları gibi çok sayıda ürün grubunda faaliyet gösterdiğini aktardı.

Grubun ana çatı markalarından Kent Boringer ile hem yurt içindeki ulusal ve yerel marketlerde hem de distribütörlük ağı üzerinden tüketicilere ulaştıklarını belirten Soyyiğit, ihracat tarafında da önemli bir coğrafi erişime sahip olduklarını söyledi.

Soyyiğit, 130’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, bu pazarlarda yalnızca ürün satışı değil, uzun vadeli pazar derinliği oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

İhracatta sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Soyyiğit, uluslararası fuarlara katılarak mevcut bağlantıları güçlendirdiklerini ve yeni iş birlikleri için temaslarını sürdürdüklerini kaydetti.

Yeni ürün gruplarına yatırım hazırlığı

Soyyiğit Grup’un gelecek dönem yatırım planlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aydın Soyyiğit, grubun ana faaliyet alanının gıda üretimi olduğunu ve bu alandaki yatırımların devam edeceğini söyledi.

Özellikle ketçap, mayonez, tatlı soslar ve tuzlu soslar gibi ürün gruplarında uzmanlaşmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Soyyiğit, yeni yatırımlarla ürün çeşitliliğini artırmayı planladıklarını ifade etti.

Tüketici alışkanlıklarının hızlı şekilde değiştiğine dikkat çeken Soyyiğit, özellikle genç nüfusun farklı tüketim eğilimlerine sahip olduğunu ve hazır gıda ile farklı lezzetlere yönelik talebin arttığını söyledi.

Aydın Soyyiğit, “Sektörün içerisinde oyuncu olarak sürekli kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Tüketici eğilimleri değişiyor, tüketim biçimleri değişiyor. Biz de bu değişimlere ayak uydurmaya çalışıyoruz” mesajını verdi.

Soyyiğit Grup, Foodist 2026 ile birlikte hem Türkiye pazarındaki iş ortaklarıyla temaslarını güçlendirmeyi hem de uluslararası pazarlardaki ihracat ağını genişletmeyi hedefliyor.