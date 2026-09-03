Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos 2026 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren artış oranı da netleşti.

Ağustos ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,51 oldu. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre değişim ise yüzde 31,79 olarak gerçekleşti.

Bu oran, Eylül ayında sözleşmesi yenilenecek konut ve iş yeri kiraları için uygulanabilecek azami artış oranı olarak dikkate alınacak.

Kira zammı nasıl hesaplanacak?

Kira artışı, mevcut kira bedeli üzerinden yüzde 31,79 oranı uygulanarak hesaplanacak.

Örneğin mevcut kira bedeli 30 bin TL olan bir konutta:

Mevcut kira: 30.000 TL

Zam oranı: %31,79

Zam tutarı: 9.537 TL

Yeni kira: 39.537 TL

olacak.

Benzer şekilde 40 bin TL kira ödeyen bir kiracının yüzde 31,79'luk artışla yeni kira bedeli 52.716 TL seviyesine çıkacak.

Geçen aya göre sınırlı gerileme

Eylül ayı için belirlenen yüzde 31,79'luk oran, Ağustos ayında uygulanan yüzde 31,90'lık tavan oranın bir miktar altında kaldı. Böylece kira artış oranında aylık bazda sınırlı bir gerileme yaşandı.

Kira artışlarında esas alınan oran, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasındaki değişim üzerinden belirleniyor. Dolayısıyla aylık enflasyon ile kira artış tavanının aynı oran olması gerekmiyor.