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Çorum FK, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında Eyüpspor karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlılar, günün antrenmanını iki kaleli geniş alan oyunuyla tamamladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'da Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor. 6 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde ilk antrenmanını dün yapan Çorum ekibi, bugünkü antrenmanla çalışmalarına devam etti.

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Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpsppor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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