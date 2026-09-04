Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve iştiraklerinin gerçekleştirdiği ihalelerle ilgili yeni bir soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyenin ihalelerine katılan ya da ihaleleri kazanan 36 şirket mercek altına alındı.

Başsavcılık, ABB'ye gönderdiği yazıyla soruşturmada adı geçen şirketlerin katıldığı veya kazandığı tüm ihalelerin listesinin hazırlanmasını talep etti. İhale bilgilerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmesi istendi.

ABB Hukuk Müşavirliği de başsavcılığın talebini belediyenin ilgili birimleri ile iştiraklerine ileterek gerekli ihale kayıtlarının hazırlanmasını istedi.

Gökçek döneminden de ihaleler bulunuyor

Soruşturma dosyasında yer alan şirketler arasında, önceki dönemlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, Melih Gökçek'in belediye başkanlığı döneminde ihale aldığı belirtilen firmaların da bulunduğu öğrenildi.

Soruşturmanın kapsamına ve şirketlere yöneltilen iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma kapsamındaki 36 şirket

Başsavcılığın ihale kayıtlarını talep ettiği şirketler şöyle:

Enfest Organizasyon Turizm İthalat İhracat İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. Festiva Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Üregen Taahhüt İnşaat Mühendislik Danışmanlık Madencilik Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Sefa Geri Dönüşüm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Üregen Enerji Elektrik İnşaat Ticaret Ltd. Şti. Y.Y. Yaşar İnşaat Mühendislik Harita Proje Emlak Mobilya Taahhüt Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Evren Sahne Teknolojileri Ses Işık Görüntü Sistemleri Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Ege Grup Fidan Peyzaj İnşaat Proje Otomotiv İhracat ve İthalat Ltd. Şti. Dora Peyzaj Proje Tasarım Danışmanlık Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Efe Global Besicilik Hayvancılık Peyzaj İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Onur Üretim Yapı Peyzaj Tarımsal Üretim İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Genç İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Genç Marina Yapı İnşaat Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. Gen-Ka İnşaat Elektrik Turizm Nakliye Akaryakıt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Lilyum Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Tasfiye Halinde Öz Emir Metal Makina İmalat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Tasfiye Halinde Uluçınar Peyzaj Elektrik İnşaat Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. SGS Yapı Elemanları Dekorasyon İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Beta Global Madencilik İnşaat Ltd. Şti. Göray Yapı Elemanları Reklam İnşaat Tesisat Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti. İBK Yapı İnşaat Otomotiv Emlak Plastik Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İnci SR İnşaat A.Ş. Kocalar Beton Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mavi Tuğ Yapı İnşaat Temizlik Hırdavat Elektrik Elektronik Turizm Emlak Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Özkan İnşaat Et Gıda Tekstil Sosyal Hizmetler Ticaret Ltd. Şti. Sedat Kalkan-Panel İnşaat Taahhüt Ticaret Seddar İnşaat Taahhüt Gıda Petrol Temizlik Güvenlik Hizmetleri Turizm Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Tasfiye Halinde Ars Asrın İnşaat Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Tasfiye Halinde MSN Madencilik İnşaat Yapı Malzemeleri Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Demiryürek Elektrik İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. BME Birleşik Müteahhitler Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Elinta Elektrik İnşaat Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. Erenler Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Kaman Endüstriyel Yapılar Elektrik Taahhüt ve İnşaat Ticaret A.Ş. MDC Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında şirketlerin ABB ve iştiraklerinden aldığı ihalelerin kapsamı ile bu ihalelere ilişkin incelemelerin ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.