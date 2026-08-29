Borsa İstanbul’da yüksek fiyat hareketliliğinin önüne geçmek amacıyla uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 3 hisse senedi için yeni kararlar alındı.

Borsa İstanbul’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, AKFIS.E ve TKNKA.E payları için açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacak.

İki hisseye açığa satış ve kredili işlem yasağı

Söz konusu tedbir, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü seans başından başlayacak ve 29 Eylül 2026 Salı günü seans sonuna kadar geçerli olacak.

Bu süre boyunca AKFIS.E ve TKNKA.E payları açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

PRZMA.E için brüt takas kararı

VBTS kapsamında PRZMA.E payında ise brüt takas uygulanmasına karar verildi.

Brüt takas tedbiri de 31 Ağustos 2026 seans başından 29 Eylül 2026 seans sonuna kadar geçerli olacak.

PRZMA.E payında daha önce uygulanmaya başlanan açığa satış ve kredili işlem yasağı da brüt takas tedbiri süresince devam edecek.

Tedbirler yatırımcı işlemlerini nasıl etkileyecek?

VBTS kapsamında getirilen tedbirler, ilgili hisselerde belirli işlem türlerini sınırlandırıyor. Açığa satış ve kredili işlem yasağı, yatırımcıların bu yöntemlerle pozisyon almasını engellerken, brüt takas uygulaması alım-satım işlemlerinin takas esaslarında değişikliğe neden oluyor.

Borsa İstanbul’un aldığı kararların, belirtilen tarihler arasında ilgili paylardaki işlemler için geçerli olacağı bildirildi.