Ankara Sigorta, 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırladığı “Arkanda Bir Tarih Var” iletişim çalışmasıyla film ve açıkhava mecrasını aynı yaratıcı fikir etrafında buluşturdu. Yedifark Creative Event tarafından geliştirilen projede sürücüler, billboardu geçtikten sonra dikiz aynalarına baktıklarında Kurtuluş Mücadelesi’nin askerleriyle ve “Arkanda bir tarih var” mesajı ile karşılaştı.

30 Ağustos mesajını doğrudan deneyimletti

Böylece kampanya söylemi yalnızca bir slogan olarak kalmadı; mecranın kullanım biçimine dönüştü. Tarih, kelimenin gerçek anlamıyla sürücünün arkasında konumlandı. Çalışma, “Bugün güvenle ilerlediğimiz yolların arkasında büyük bir tarih var” içgörüsünden yola çıkarken, Ankara Sigorta’nın 90 yıllık geçmişi de bu tarih vurgusunu marka açısından güçlendirdi. Ankara Sigorta, kullanılmayan bir billboard yüzünü iletişim alanına dönüştüren bu çalışmayla 30 Ağustos mesajını yalnızca anlatmadı; doğrudan deneyimletti.