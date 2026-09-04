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Mavi-beyazlı ekipte Konyaspor karşılaşması öncesinde sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk edecek olan Erzurumspor FK, maç öncesi son çalışmasını ter idmanıyla gerçekleştirdi.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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