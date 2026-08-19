Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira anlaşmazlığı nedeniyle görülen bir davada verilen kararı inceledi. Dosyada dava değeri 9 bin 822 lira olmasına rağmen kiracı lehine 18 bin lira vekalet ücretine hükmedilmesi dikkat çekti.

Yargıtay, hem davanın hukuki niteliğinin yanlış değerlendirilmesini hem de dava değerini aşan vekalet ücretine karar verilmesini hukuka aykırı buldu.

Kira ödemeleri nedeniyle anlaşmazlık çıktı

Polatlı'da yaşanan olayda, ev sahibi kira bedellerinin uzun süre eşi tarafından tahsil edilmesine izin verdi. Daha sonra kira bedelinin düşük olduğunu düşünen ev sahibi ile kiracı arasında anlaşmazlık çıktı.

Yaşanan sorunların ardından ev sahibinin eşi, kiracıya aldığı kira bedellerini geri vermek istediğini belirtti. Kiracının bu ödemeleri karşılayamaması üzerine taraflar arasında hukuki uyuşmazlık başladı.

Kiracı, daha önce yaptığı bazı kira ödemelerini geri almak için mahkemeye başvurdu.

Mahkeme davayı reddetti

Dosyaya bakan Sulh Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti. Ancak Yargıtay incelemesinde, mahkemenin uyuşmazlığın hukuki niteliğini doğru şekilde değerlendirmediği belirtildi.

Adalet Bakanlığı'nın kararı kanun yararına temyiz etmesinin ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, mahkemelerin tarafların taleplerinin hukuki niteliğini kendilerinin belirlemesi gerektiğine dikkat çekti.

Yargıtay, davanın yalnızca şekli değerlendirmeyle reddedilmemesi ve uyuşmazlığın gerçek hukuki niteliğinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

9 bin 822 liralık davaya 18 bin lira vekalet ücreti

Kararın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise avukatlık ücretine ilişkin oldu.

Yerel mahkeme, 9 bin 822 lira olan dava değerine rağmen 18 bin lira vekalet ücretine hükmetti. Yargıtay ise bu uygulamayı da bozma nedeni olarak değerlendirdi.

Yüksek Mahkeme, avukatlık ücretinin belirlenmesinde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin ve özellikle dava değerine ilişkin kuralların dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Yargıtay: Vekalet ücreti dava değerini geçemez

Yargıtay'ın değerlendirmesine göre, davanın reddedilen kısmı üzerinden hesaplanacak vekalet ücreti, ilgili uyuşmazlığın değerini aşacak şekilde belirlenemiyor.

Yüksek Mahkeme, benzer bir kararında da reddedilen miktarı aşacak şekilde 15 bin lira maktu vekalet ücreti belirlenmesini hukuka aykırı bulmuştu.

Söz konusu kararda, hesaplama sonucunda davacı vekili lehine 999,90 lira vekalet ücreti verilmesi gerekirken, davalı vekili lehine 15 bin lira vekalet ücretine hükmedilmesinin doğru olmadığı belirtildi.

Vatandaş açısından karar ne anlama geliyor?

Yargıtay'ın kararı özellikle düşük miktarlı davalarda yüksek vekalet ücreti çıkması konusunda önemli bir sınır çiziyor.

Ancak bu durum, her davada avukatlık ücretinin otomatik olarak dava bedeline eşit olacağı anlamına gelmiyor. Uygulanacak ücret; davanın türüne, kabul veya ret durumuna ve yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre belirleniyor.

Özetle Yargıtay, dava konusu miktarın çok düşük olduğu bir dosyada, bu miktarı aşan şekilde karşı vekalet ücretine hükmedilmesinin önüne geçilmesi gerektiğine işaret etti.