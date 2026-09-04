Tacirler Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleşecek halka arz işleminde, şirket sermayesinin yüzde 28’lik kısmının talep toplama yöntemiyle satışa sunulması planlanıyor.

Türk sanayinde yüksek yoğunluklu plastik boru üretimiyle başladığı yolculuğunu, bugün yenilenebilir enerji, modern tarım ve vagon üretimine yönelik yatırımlarıyla genişleten Net Global, sermaye piyasaların açılma yolunda önemli bir adım attı. Netbor, NetLab, NetEnerji, NetGreen, NetRail gibi markalarıyla farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketin halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Halka arzda, 62 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 25 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı yöntemi ile olmak üzere toplam 87 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Halka arzla birlikte şirket sermayesi 250 milyon TL’den 312 milyon 500 bin TL’ye yükseltilecek.

Halka arz fiyatı 25,52 TL olarak belirlenirken, arz işlemi Tacirler Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arz büyüklüğünün 2 milyar 233 milyon TL’ye ulaşması hedeflenirken, halka açıklık oranının ise yüzde 28 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Daha verimli, daha sürdürülebilir ve geleceğe değer katan çözümler geliştiriyor

Net Global, yüksek yoğunluklu boru üretimiyle şehirlerin temiz su alt yapılarına yönelik çözümler ile çıktığı yolculuğunda bugün temiz su altyapılarından tarımsal sulamaya, topraksız tarımdan yeşil enerji ve sürdürülebilir teknolojilere uzanan geniş bir ekosistem oluşturuyor. Sivas’ta bulunan merkezi ve ana fabrikasında şehirlerin temiz su altyapı projelerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten şirketin ürün gamında; 16 mm ile 1200 mm çap ve 32 atu basınca kadar dayanan, TSE, ISO, TUV Avusturya ve WRAS kalite sertifikalı, PE100 şebeke boruları, PE80 ve PE100 doğalgaz boruları ile tarımsal sulama sistemlerinde kullanılan çeşitli boru ürünleri yer alıyor. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika başta olmak üzere farklı coğrafyalarda hayata geçirilen altyapı projelerine ürünleriyle katkı sağlayan Net Global, sağlıklı ve sürdürülebilir şehirlerin altyapısında yer alırken kaynakların daha verimli kullanıldığı bir gelecek için çalışıyor. Ana faaliyet alanı olan boru üretiminin yanı sıra modern serada tam otomasyon ile topraksız domates yetiştiriciliği ve lisanssız GES işletmeciliği alanlarında da faaliyet gösteren şirket, üretim ve kaynak kullanımında daha sürdürülebilir modellerin yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedefliyor. Şirket serada domates yetiştiriciliğinde yenilikçi teknolojisiyle de öne çıkıyor. Sivas gibi ortalama hava sıcaklığının düşük olduğu bir bölgede modern cam sera kullanılarak yetiştirilen domatesin ihtiyaç duyduğu sıcaklığın, jeotermal kaynaktan sağlanan ısıtma sistemiyle sağlanması, modern tarım yöntemleri ile tarımsal üretime farklı bir bakış kazandırması ve bölgeye öncülük yapması açısından önemli bir katkı sağlıyor.

Netrail ile demiryollarına stratejik yatırım

Üretimden tarıma, enerjiden yeni teknolojilere ve ulaşıma kadar uzanan faaliyet alanlarıyla, daha verimli, daha sürdürülebilir ve geleceğe değer katan çözümler geliştirmeye devam eden Net Global, Türkiye’de demiryolu taşımacılığının stratejik önemi ve uluslararası lojistik koridorlarının gelişmesiyle yük taşımacılığında raylı sistemlerin ağırlığının artacağını öngörerek, sektöre yönelik vagon üretimi yatırımına da başladı. Netglobal, ‘NETRAİL’ markasıyla, 200.000 m² arsa üzerinde 50.000 m² kapalı alanda, Avrupa Birliği standartlarında ve TSI sertifikalı, %100 yerli tasarım ve yüksek yerlilik oranıyla çeşitli tiplerde yük vagonları ve alt komponentleri üretmeyi hedefliyor. Bu kapsamda şirket, halka arz gelirinin bir kısmını fabrikanın inşaatının tamamlanması ve makine-ekipman yatırımlarının finansmanında kullanmayı planlıyor.