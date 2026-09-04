Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda oynanacak müsabakaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Eylül tarihinde oynanacak.
Müsabakaların programı şöyle:
15 Eylül Salı:
17.00 1923 Afyonkarahisar - Ürgüpspor (Zafer Stadı)
20.00 Altay - Söke 1970 (Alsancak Mustafa Denizli)
16 Eylül Çarşamba:
14.00 Karaman FK - Kepezspor (Yeni Karaman)
14.00 Osmanelispor - Eskişehirspor (Osmaneli İlçe)
14.00 Kırıkkale FK - Ejderoğlu Kırşehir (Başpınar)
14.00 Tokat Belediyespor - Keşapspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
14.00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
14.00 Kilis Birlikgücü Gençlikspor - Kahta 02 Spor (7 Aralık)
14.00 Dersimspor - Gelecek Siirt 56 Spor (Tunceli Atatürk)
14.00 Cizre Belediyespor - Hakkari Zapspor (Silopi İlçe)
14.00 Gölespor - Kars 36 Spor (Göle Semt Sahası)
14.00 Bayburtspor - Borçkaspor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Sinopspor - Arıt Kayadibispor (Sinop Şehir)
15.00 Galataspor - Yalova 77 Spor (İBB Beyoğlu)
15.00 İnkılap Futbol - Beykoz Anadoluspor (Ömerli)
15.00 Uzunköprüspor - Kartal Bulvar Kartalimenspor (Ergene Şehir)
17.00 Bucaspor 1928 - Gaziemirspor (Yeni Buca)
20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu - Bucak Belediye Oğuzhanspor (Mersin)
17 Eylül Perşembe:
14.30 Amasyaspor FK - Çankırıgücü (12 Haziran)
19.00 Orduspor 1967 - Torul Belediyespor (19 Eylül)