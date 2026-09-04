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Müsabakaların programı şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Eylül tarihinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

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