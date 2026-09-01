Kira ilişkilerinde evin el değiştirmesi, kiracının hak ve yükümlülükleri açısından önemli sonuçlar doğurabiliyor. Bu konuda Yargıtay’dan dikkat çeken bir karar geldi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, konutun satılması halinde kiracının ödediği depozitonun akıbetine ilişkin tartışmaya son noktayı koydu.

Karara konu olay Gaziantep’te yaşandı. Bir kiracı, kira süresi devam ederken oturduğu evin satılması üzerine daha önce ödediği 300 dolarlık depozitonun iadesini eski ev sahibinden istedi. Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından kiracı, depozito bedelinin kira borcuna mahsup edilmesini talep etti ve sonrasında icra takibi başlattı.

Yerel mahkeme yeni ev sahibini sorumlu tuttu

Uyuşmazlık Gaziantep 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşındı. Yerel mahkeme, evin satılmasıyla birlikte yeni malikin kira sözleşmesinin tarafı haline geldiğine dikkat çekerek depozito alacağının eski ev sahibinden değil, yeni ev sahibinden talep edilmesi gerektiğine karar verdi.

Bunun üzerine karar, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına temyiz edildi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu.

Depozitoyu kime devrettiğini eski ev sahibi ispatlayacak

Yargıtay'ın değerlendirmesinde, evin satılmasıyla birlikte yeni malikin kira sözleşmesinden kaynaklanan hak ve borçları devraldığı belirtildi. Ancak depozitonun eski ev sahibi tarafından yeni malike aktarılması ayrıca önem taşıyor.

Yüksek Mahkeme, eski ev sahibinin kira başlangıcında kiracıdan aldığı güvence bedelini yeni malike devrettiğini kanıtlaması gerektiğine hükmetti.

Devir işleminin kanıtlanamaması halinde ise depozitoyu ilk olarak teslim alan eski ev sahibinin iade sorumluluğunun devam edeceği belirtildi.

Ev satıldığında depozito da devredilmeli

Karar, özellikle evini kiracılı olarak satan mülk sahipleri açısından önemli bir yükümlülüğe işaret ediyor. Buna göre ev sahibi, satış sırasında kiracının depozitosunu da yeni malike devretmeli ve gerektiğinde bu devri kanıtlayabilmeli.

Aksi durumda kiracı, konuttan ayrıldığında veya depozitonun iadesinin gerektiği bir durumda, parasını eski ev sahibinden talep edebilecek.