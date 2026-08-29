Finans piyasalarında haftanın bilançosu belli oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta boyunca dalgalı bir seyir izlemesine karşın haftayı yüzde 0,87 değer kazanarak 14.641,56 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içerisinde 14.341,93 puana kadar gerilerken, 14.730,20 puanla haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Hizmetler endeksi öne çıktı

Borsa İstanbul'da sektör endekslerinin performansı birbirinden ayrıştı. Haftanın en güçlü yükselişi hizmetler endeksinde yaşandı. Endeks yüzde 2,48 artarak 13.111,16 puana yükseldi.

Mali endeks yüzde 0,94 değer kazanarak 19.830,01 puana, sanayi endeksi ise yüzde 0,62 yükselerek 20.399,90 puana ulaştı.

Teknoloji endeksi ise haftayı yüzde 1,57 düşüşle 50.806,97 puandan tamamlayarak sektörler arasında negatif ayrıştı.

Haftanın yıldızı Halkbank

BIST 100 kapsamındaki hisseler arasında haftanın en dikkat çekici yükselişine Halkbank imza attı. Banka hissesi yüzde 34,80 değer kazanarak haftanın en fazla prim yapan BIST 100 hissesi oldu.

Halkbank'ın ardından Pasifik Eurasia Lojistik yüzde 32,48, Europower Enerji ise yüzde 13,44 yükseldi.

Öte yandan bazı hisselerde satış baskısı öne çıktı. Batıçim Çimento yüzde 12,78 düşüşle haftanın en fazla değer kaybeden hissesi olurken, Odine Teknoloji yüzde 11,25, Destek Finans Faktoring ise yüzde 8,60 geriledi.

Borsanın en değerli şirketleri

Borsa İstanbul'da piyasa değeri açısından zirvede ASELSAN yer aldı. Şirketin piyasa değeri 1 trilyon 842 milyar 240 milyon liraya ulaştı.

ASELSAN'ı 763 milyar 11 milyon 56 bin 800 liralık piyasa değeriyle Tüpraş, 561 milyar 960 milyon liralık piyasa değeriyle Garanti BBVA takip etti.

Altın haftayı yükselişle kapattı

Haftanın bir diğer dikkat çeken yatırım aracı altın oldu. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, önceki haftanın kapanışına göre yüzde 1 yükselerek 7 bin 160 liraya çıktı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,99 artışla 46 bin 720 liraya yükselirken, çeyrek altın da yüzde 0,91 değer kazanarak 11 bin 720 liradan haftayı tamamladı.

Dövizde sınırlı yükseliş

Döviz piyasasında ise haftalık değişimler daha sınırlı kaldı. Doların satış fiyatı yüzde 0,37 artışla 48,2440 liraya yükseldi.

Avro yüzde 0,09 değer kazanarak 56,2320 liraya çıkarken, İngiliz sterlini yüzde 0,05 yükselişle 65,6420 liradan işlem gördü.

İsviçre frangı ise haftayı yüzde 0,04'lük sınırlı kayıpla 60,0790 liradan tamamladı.

Yatırımcı haftayı nasıl geçirdi?

Haftalık tablo, yatırım araçlarında genel olarak pozitif bir görünüm ortaya koydu. BIST 100'deki yükselişin yanı sıra altın ve döviz tarafında da değer artışları görüldü. Ancak sektör ve hisse bazında performansların önemli ölçüde farklılaşması, yatırımcıların piyasa genelindeki yükselişten eşit ölçüde yararlanamadığını ortaya koydu.

Özellikle Halkbank ve Pasifik Eurasia Lojistik'teki güçlü yükselişler haftanın öne çıkan hareketleri olurken, teknoloji hisselerindeki gerileme dikkat çekti.