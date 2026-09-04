Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, kulübün 60 yıllık yolculuğunu ve bu sürece yön veren spor kültürünü anlattı.

60. yılını kutlamaya hazırlanan Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün sosyal medya kanalında yayınlanan röportajda Faruk Eczacıbaşı, Türk voleybolunun bugün ulaştığı uluslararası başarıda yıllara yayılan ortak emeğin önemli rol oynadığını belirtti. Eczacıbaşı, kulübün 60 yıllık deneyiminin de bu gelişimin önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası performansını değerlendiren Eczacıbaşı, 'Müthiş bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Ama asıl beni etkileyen, salonlardaki seyircinin çeşitliliği; aileleri, gençleri ve onların heyecanını görmek' dedi.

Türkiye'de oluşan voleybol kültürünün yalnızca sportif başarılarla sınırlı olmadığını vurgulayan Faruk Eczacıbaşı, 'Voleybolcular, kulüpler, federasyon ve seyirciler Bütün ekosisteme baktığınızda dünyanın en kaliteli yapılarından birini gözlemliyorum. Bu, yılların taş üstüne taş koymasının sonucu' ifadelerini kullandı.

Kadın voleyboluna odaklanma kararı

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün Levent'te başlayan, Ayazağa'da devam eden ve bugün Kartal'daki spor salonuyla geleceğe taşınan yolculuğuna değinen Başkan Eczacıbaşı, kulübün kuruluşundan itibaren erkek voleybolu, kadın voleybolu, basketbol, satranç ve masa tenisi gibi farklı branşlarda faaliyet gösterdiğini söyledi. Farklı branşlarda uzun yıllar elde edilen başarıların ardından kadın voleyboluna odaklandıklarını belirten Eczacıbaşı, bu kararın yalnızca sportif başarı hedefiyle alınmadığını ifade etti. 'Kadın voleybolu bizim için sosyal bir misyondu' diyen Faruk Eczacıbaşı, kadın sporcular aracılığıyla takım çalışması, beraberlik, dostluk ve sağlık gibi değerleri daha geniş bir topluma ulaştırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Türkiye'de kadının spordaki ve toplumdaki yerini güçlendirmek istediklerini belirten Başkan Faruk Eczacıbaşı, 'Türk kadınının başarısını somut olarak göstermek istedik' dedi. Genç sporcuların yalnızca saha içinde değil, geleceğe güvenle bakan bireyler olarak yetişmelerine önem verdiklerini aktaran Eczacıbaşı, kulübün bu yaklaşımının uluslararası alanda da karşılık bulduğunu söyledi. Faruk Eczacıbaşı, kulübün 2018 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü'ne layık görülmesini bu vizyonun önemli kilometre taşlarından biri olarak değerlendirdi.

'60 yıllık kültür geleceğe taşınacak'

Kulübün kuruluşunda Nejat Eczacıbaşı ve Şakir Eczacıbaşı tarafından ortaya konulan 'Türk gençliğinin potansiyelini dünyaya anlatma' vizyonunun bugün de yol gösterici olduğunu belirten Eczacıbaşı, kulübün spor kültürünü gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Eczacıbaşı, '60 yıl boyunca devam etmiş özel bir spor kulübü olmak başlı başına önemli. Dileğimiz, yalnızca Eczacıbaşı'nda değil, farklı kulüplerin ve kurumların da Türk sporunu gelecekte temsil etmeye devam etmesi' ifadelerini kullandı.