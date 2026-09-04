Çaykur Rizespor, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari forması giyen santrfor Gennaro Borrelli'yi kadrosuna kattı.

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Trendyol Süper Lig'in Karadeniz Ekipleri'nden Çaykur Rizespor, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen 26 yaşındaki santrafor Gennaro Borrelli'yi renklerine kattığını duyurdu. Borelli ile 1 sezonluk geçici söleşme yapıldığını duyuran Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada 'Gennaro Borrelli ve kulübü Cagliari Calcio ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varmış olup; başarılı oyuncu ile 1 sezonluk geçici sözleşme imzalanmıştır. Gennaro Borrelli'ye 'Çaykur Rizespor ailesine hoş geldin' diyor, yeşil-mavili formamız altında üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur' ifadelerine yer verildi.