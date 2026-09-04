Fenerbahçe Kulübü, Lyon ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında yaşanan olaylar sonrasında UEFA'nın disiplin soruşturması sonra almış olduğu kararlar hakkında açıklama yayımladı.

UEFA, Etik Kurulu, Olympik Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu müsabakasında yaşanan yaşanan olaylara dair yürütttüğü soruşturmada alınan disiplin kararlarını açıkladı.

Alınan karara göre; Fenerbahçeli futbolculardan Mason Greenwood'a 30 bin euro para cezası ve ertelemeli 1 maç ceza ,Matteo Guendouzi'ye ise 50 bin euro para cezası ve 4 maç ceza verildi. Guendouzi, bu 4 maçın 2'sini bu sezon çekecek, 2'sini ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak.

Fenerbahçe ise Lyon maçında yaşananlar nedeniyle toplamda 95 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Gelişmelerin ardından sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

'UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından, Lyon takımıyla oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen disiplin soruşturması sonucunda; Kulübümüze ve futbolcularımız Matteo Guendouzi ile Mason Greenwood'a yönelik almış olduğu kararları tarafımıza bildirmiştir.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yürütülen disiplin yargılaması süreci sonucunda; UEFA Disiplin Talimatı Madde 11(2)(b) kapsamında temel sportmenlik ve uygun davranış kurallarını ihlal, Madde 15(1)(a)(iv) kapsamında futbolculara veya müsabakada bulunan diğer kişilere hakaret, Madde 15(1)(a)(vi) kapsamında seyircileri provoke etme gerekçesiyle sevk edilen futbolcumuz Matteo Guendouzi'ye 2'si kesin 2'si 1 yıl süreyle ertelenmiş 4 maç ceza vermiştir.

UEFA Disiplin Talimatı Madde 11(2)(b) kapsamında temel sportmenlik ve uygun davranış kurallarını ihlal gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen futbolcumuz Mason Greenwood ise 1 maç men cezası almış olup, söz konusu ceza 1 yıl süreyle ertelenmiştir.

Kulübümüz, UEFA tarafından verilen kararları ve kararların gerekçelerini hukuk birimlerimiz aracılığıyla değerlendirmekte olup, verilen cezalara karşı UEFA Tahkim Kuruluna gerekli tahkim başvurusu ve itiraz süreçlerini yürütecektir.'