Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni, Ali Hikmet Paşa Spor Tesislerinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 20 farklı branşta yaklaşık 3 bin öğrenci Yaz Spor Okulları'ndan mezun olarak sertifikalarına kavuştu.

Çocukların ve gençlerin yaz tatillerini en verimli şekilde sporla iç içe geçirmeleri amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından; 1. dönemi 6-31 Temmuz, 2. dönemi ise 3-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Yaz Spor Okullarının kapanış töreni, Ali Hikmet Paşa Spor Tesislerinde gerçekleştirildi. Merkez, Manyas, Bandırma ve Edremit'te 20 farklı spor branşında düzenlenen Yaz Spor Okullarında iki dönem boyunca 3 bin çocuk alanında uzman eğitmenlerle spor yapma imkânına erişerek mezuniyet heyecanı yaşadı. Çocukların, hem sportif yeteneklerini geliştirme hem de takım ruhu, disiplin, dayanışma ve spor kültürüyle dolu güzel bir yaz geçirdiği Yaz Spor Okullarının kapanış törenine katılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, çocuklara sertifikalarını takdim etti.

Kapanış programı kapsamında ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 6 Eylül Balıkesir'in Kurtuluşu Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen voleybol ve futbol turnuvalarının da ödül törenleri gerçekleştirildi. Gençler ödüllerini Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz'ın yanı sıra; Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Kayatepe ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarının elinden aldı.

Aytekin Durmaz: 'Hayatın her alanında kendinizi geliştirin'

Törende konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, çocukların sporla dolu bir dönemi başarıyla tamamlamasının mutluluğunu paylaşmak için bir araya geldiklerini ifade ederek 'Daha önceden belirlenmiş programı nedeniyle aramızda bulunamayan, ancak sizlerle birlikte olmayı çok isteyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'ın sevgi ve selamlarını sizlere iletiyorum. İstiyoruz ki sizler sadece derslerinizde değil; sporla, sanatla, kültürle, arkadaşlıkla ve hayatın her alanında kendinizi geliştirin. Apartman dairelerinde ya da ekran başında sıkışıp kalmayın. Sahalarda, salonlarda, yüzme havuzlarında; arkadaşlarınızla birlikte koşun, oynayın, mücadele edin, öğrenin ve eğlenin' dedi.

İki dönemde 3 bin öğrenci mezun oldu

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.' sözünü hatırlatan Aytekin Durmaz 'Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla iç içe büyümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 20 farklı spor branşında Yaz Spor Okullarımızı açtık. İki dönem boyunca yaklaşık 3 bin öğrencimizi, alanında uzman antrenörlerimiz ve eğitmenlerimizle buluşturduk. Ve bugün, yaklaşık 3 bin evladımızı Yaz Spor Okullarımızdan mezun etmenin heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz' dedi.

'Sporla, sağlıkla ve sevgiyle büyüyün'

'Bizim için asıl başarı, bugün burada aldığınız belge ya da madalya değil.' diyen Aytekin Durmaz 'Asıl başarı; spor yapmayı alışkanlık haline getirmeniz, takım arkadaşlarınızı sevmeniz, kazanırken mütevazı olmanız, kaybettiğinizde yeniden ayağa kalkmayı öğrenmeniz ve hayatınız boyunca mücadele etmekten vazgeçmemenizdir. Sporun size kazandırdığı disiplin, arkadaşlık ve mücadele ruhunu hayatınızın her alanında taşıyın. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta antrenörlerimize, eğitmenlerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve kıymetli ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ve bugün burada bulunan, Yaz Spor Okullarımızı başarıyla tamamlayan tüm evlatlarımızı yürekten kutluyorum. Hepinizle gurur duyuyoruz. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Sporla büyüyün, sağlıkla büyüyün, sevgiyle büyüyün' ifadelerini kullandı.